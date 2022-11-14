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  4. Terör saldırısı sonrası Valilik harekete geçti! Beton saksılar İstiklal Caddesi'nden kaldırılıyor

Terör saldırısı sonrası Valilik harekete geçti! Beton saksılar İstiklal Caddesi'nden kaldırılıyor

14.11.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim İstiklal Caddesi'nde, 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve 81 kişinin yaralanmasına neden olan hain terör saldırısı sonrası, güvenlik gerekçesiyle beton saksılar ve ağaçlar kaldırılmaya başlandı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda kaldırılan ağaçların parklara dikileceği öğrenildi.

Terör saldırısı sonrası Valilik harekete geçti! Beton saksılar İstiklal Caddesi'nden kaldırılıyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısının ardından alınan güvenlik tedbiri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı.

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EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi.

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150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak.

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Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi. Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi'nin saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatılacağı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama İstiklal Caddesi

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