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Terör saldırısında ölen arkadaşlarının annesini yalnız bırakmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Diyar Bilen'in (13) sınıf arkadaşları, annesi Asya Bilen'i (43) Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Diyar Bilen'in (13) sınıf arkadaşları, annesi Asya Bilen'i (43) Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı. Ziyarette Asya Bilen'i oğlunun rehbet öğretmeni Gülhan Çevik teselli etmeye çalıştı. Olay, 5 Mayıs günü meydana geldi. Silopi ilçesinden aldığı bir grup öğrenciyi Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisindeki piknik alanına bıraktıktan sonra dönüşe geçen minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada, minibüs şoförü Servet Bilen (23) ile yanındaki kuzeni Diyar Bilen hayatını kaybetti. Diyar Bilen'in eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki sınıf arkadaşları, Anneler Günü nedeniyle, annesi Asya Bilen'i ziyaret etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşayan Bilen, oğlunun arkadaşlarına tek tek sarıldı. Asya Bilen, rüyada oğlu Diyar'ı gördüğünü anlatarak, "Diyar'ı rüyada gördüm. Bana ağlama diyordu. Ben ağlamayacağım. Hepiniz benim çiçeklerimsiniz. Allah’ım kimseye bu acıyı göstermesin. Ben ağlamıyorum, siz de ağlamayın. Dünyanın başı sağ olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun" dedi. Olayın yaşandığı günün sabahında oğlu Diyar'ın bayram için biriktirdiği 35 lirayı kendisine verdiğini anlatan Asya Bilen, “Oy anam, Allah hakkını yerde bırakmasın. Para biriktirmişti. Bana, 'Anam sen hangi renk seviyorsun, sana bir takım alacağım o parayla' dedi. Ben de mavi rengi" diyerek sinir krizi geçirdi. Diyar'ın rehber öğretmeni Gülhan Çevik, anne Asya Bilen'e sarılarak, teselli etmeye çalıştı.

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