Terör saldırısında ölen tıp öğrencisi oğullarının hayali için burs veriyorlar  

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SİNOP, (DHA) - İSTANBUL'da, 10 Aralık 2016 akşamı Beşiktaş-Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena’nın yanında meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın(19) anne babası, oğullarının beyaz önlük hayalini tıp okuyan öğrencilere burs vererek gerçekleştirmeye çalışıyor. Sinop'ta yaşayan acılı aile, oğullarının eğitimi için ayırdıkları bütçe ile 2 tıp öğrencisini okutuyor.

İstanbul'da, 10 Aralık 2016'da, Beşiktaş-Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena’nın yanında meydana gelen bombalı terör saldırılarında 46 kişi hayatını kaybederken, 166 kişi de yaralandı. Hain saldırının kurbanlarından biri de ziyaret için İstanbul’a gelen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş oldu. Bindiği dolmuşta teröre kurban giden genç doktor adayının Sinop'ta yaşayan ailesi, oğullarının acısıyla yıkıldı.

Berkay Akbaş'ın annesi Zeynep Akbaş ile babası Salim Akbaş, şimdi ise oğullarının beyaz önlük hayalini, tıp okuyan öğrencilere maddi destek vererek gerçekleştirmeye çalışıyor. Acılı anne baba oğullarının eğitimi için ayırdığı bütçe ile 2 tıp öğrencisini okutuyor.

'ACI İLK GÜNKÜ GİBİ DURUYOR'

Anne Zeynep Akbaş, oğlunun doktor olma hayaline ulaşamadığını, çok üzgün olduklarını anlatarak, "Oğlumun amacına ulaşamadığını biliyorum. Onun yerine, o beyaz önlüğü giymek isteyen tıp öğrencilerine destek olmak için, ömrümün sonuna kadar, eşimle beraber bu amacı taşıyacağız. Oğlum, tıp okumak, doktor olmak istedi ama olmadı. Acısını yaşıyoruz. Acı ilk günkü gibi duruyor, daha da katlanıyor. İçimdeki acıyı anlatmam çok zor. Oğlum hep 19 yaşında kalacak. Kapanmayan bir yara bu. Oğlumu çok özlüyorum. Bizi unutacaklar ama oğlumun isminin yaşaması bizim en büyük amacımız. Yeter ki onun ismi unutulmasın. Keşke daha çok şeyler yapabilsek, daha çok yardımcı olsak. Eşimle ben kalan ömrümüzde bunlarla ilgileneceğiz, yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

'TIP ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİYORUZ'

Baba Salim Akbaş da oğulları adına 2 tıp öğrencisinin eğitimini üstlendiklerini belirterek, "Mezun edeceğimiz sürenin sonuna kadar iki öğrencinin burslarını veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Onlar mezun olduktan sonra başka öğrenciler belirlenecek ve biz desteğe devam edeceğiz. Sayıyı yüksek tutmak istemiştim ama devletten çok büyük rakam gelmedi. Devlet eşime ve bana her ay 162.83'er lira veriyor. Biz bunun üzerine kendi bütçemizden koyup iki gencin eğitimine katkı veriyoruz. Devletten ne kadar çok alırsak o kadar çok vermeyi taahhüt etmiştik, bu taahhüdümüzün arkasındayız. Biz oğlumuzun tıp eğitimini almasıyla ilgili bir bütçe ayırmıştık. Oğlumuz için harcayamadığımız bu parayı, onunla aynı hayalleri taşıyan tıp öğrencilerine harcıyoruz" diye konuştu.

'DOKTOR OLMAYI ÇOK İSTİYORDU'

2 öğrenciyi tanımadıklarını söyleyen baba Akbaş, "Oğlum üniversite sınavına girdiğinde ben kendi mesleğime yönlendirmek istedim. Bir çok bölüm tutuyordu ama sadece tıp fakültelerini yazdı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine başladı. Hayali doktor olmaktı. Ben inanıyorum Berkay için burs verdiğimiz bu iki öğrenci diplomalarını aldıkları gün ilk bizim yanımıza gelecekler ve biz o zaman tanıyacağız kendilerini. Oğlumuzda göremediğimiz başarıyı onlarda göreceğiz. Onlar da bir çok insanı muayene ederken veya iyileştirirken Berkay'ın ismini anacaklar" dedi.

Salim Akbaş, oğullarının ölümünden sonra açtıkları maddi ve manevi tazminat davasının sürdüğünü kaydederek, verilecek her kuruşu öğrencilerin eğitimi ile oğlu adına kurmak istediği kütüphane için harcayacağını söyledi.