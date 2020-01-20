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  4. Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı

Terör saldırısında raydan çıkan vagonlar kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar, bulundukları yerden kaldırıldı.

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar, bulundukları yerden kaldırıldı.
İlçedeye bağlı Burgudere köyü Masala mevkisinde 30 Temmuz 2016'da yük treninin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyının infilak etmesi sonucu raydan çıkan 5 vagonun kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Devlet Demir Yolları görevlilerince yapılan çalışmayla raydan çıkan vagonlar vinçle bulundukları yerden kaldırılarak, saldırının izi silindi.
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