Terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

İmam, kapıyı kapatarak tuvaletten gasilhane bölümüne geçtiğini ifade ederek "Ağır silahla ateş edildiğini duydum. Dışarı çıkmam tehlikeli olurdu çünkü kaç kişinin ateş ettiğini bilmiyordum o anda. Silah sesleri her yerden geliyor gibiydi." diye konuştu.

Olayın tanığı İmam, yaşadığı dehşet dolu dakikaları hafızasından silemediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Olay gününden beri uyuyamıyorum. O anda caminin içinden 'La ilahe illallah' ve 'Allahuekber' sesleri geliyordu. Silah sesleri her yerdeydi. O yüzden çıkmadım. Vurularak ölen ilk kişiyi gördükten sonra kapıyı kapattım ve geri durdum. Dışarı çıkarsam nasıl hayatta kalabilirdim? Gasilhanede 15 dakika sakladım. Silah sesleri, caminin her köşesinden geliyor gibiydi. O anda kaç kişi olduklarını bilmiyordum. Silah sesleri her yeden geliyordu."