Bombalı saldırıdan sonra Türkiye hava harekatı düzenlemişti! Operasyon terör eylemiyle bağlantılı mı? Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt geldi

Türkiye dünkü hain bombalı saldırıyı konuşmaya devam ediyor. İki terörist Kayseri'de bir veterineri katlettikten sonra aracını çalıp Ankara'ya gelerek saldırı girişiminde bulunmuştu. Bakan Yerlikaya, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kulaklardan hiç eksik olmasın" dedi ve Saldırıdan yaklaşık 12 saat sonra Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist öldürüldü. Bu sabah İstanbul ve Kırklareli'nde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğleden sonra yaptığı açıklamada ise yine örgüte yönelik Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyona dair bilgi verdi.

"TÜM BOYUTLARIYLA ÇOK YÖNLÜ BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILIYOR"

Gazetecilere teör saldırısı ve soruşturma süreciyle ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları kaydetti:

"Diğer teröristin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Tespit çalışmaları tamamlandığında gerekli açıklama yapılır. Kayseri Develi'den bir veteriner kardeşimizin öldürülmesi ve sonrasında aracının gasbedilmesiyle başlayan bir terör eylemi söz konusu. Olay şu anda tüm boyutlarıyla çok yönlü bir şekilde araştırılıyor.

Terörün hedefi milletimizin huzurunu bozmak, ülkemizin güvenliğini zedelemek. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Terörün her çeşidiyle mücadeledeki kararlılığımız, azmimiz eksilmeyecek, artarak devam edecek.

Adli soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI TERÖR SALDIRISIYLA BAĞLANTILI MI?

Güvenlik güçlerimiz gerekli istihbarat çalışmalarının neticesinde bu operasyonları sürdürmeye devam edecek. Bu terör olaylarıyla bağlantı kurmak değil. Zaten terörle mücadele kesintisiz sürüyor."

"ARABULUCULUKTA ANLAŞMA SAYISI ANLAŞMAMA SAYISINDAN FAZLA"

Bakan Tunç, 1 Eylül'de yürürlüğe giren yeni arabuluculuk düzenlemesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Arabuluculuk sistemi ülkemize yeni girmedi. Özellikle kira uyuşmazlıklarıyla ilgili olarak 1 Eylül'den itibaren artık dava açmadan önce taraflar arabulucuya başvurmak zorunda. Uzlaşamazlarsa dava açabiliyorlar. 1 Eylül'den itibaren arabulucuya başvuru sayısı kira davalarında 24 bin 925. Sonuçlanan anlaşma sayısı 1903. Anlaşamadıkları için dava açan sayısı 1682. Anlaşma sayısının anlaşmama sayısından fazla olduğunu görüyoruz. Kiracı ve ev sahibinin arabulucuda anlaşabileceğini gösteriyor bu rakamlar."

TERÖRİSTLERİN MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da yeni bir operasyon düzenlendiği haberi geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yerlikaya, "Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BTÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik birçok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi! Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz" ifadelerine yer verip detayları ve görüntüleri paylaştı.

BİTLİS, VAN, HAKKARİ VE DİYARBAKIR’DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (BTÖ) ARAZİDE SAKLADIĞI SİLAH VE MÜHİMMATA YÖNELİK BİR ÇOK İLDE BAŞLATILAN OPERASYONLARDA 7️⃣5️⃣ PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ❗️



KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE SİLAH ÇEKEN HİÇBİR HAİNİ AFFETMEYECEĞİZ❗️



❌#Bitlis İl… pic.twitter.com/yKGe5CaadI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023



