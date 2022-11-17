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  4. Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde platform ve bayraklar kaldırıldı

Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde platform ve bayraklar kaldırıldı

17.11.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısının ardından oluşturulan platform ile cadde boyunca konulan Türk bayrakları, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde platform ve bayraklar kaldırıldı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleşen bombalı terör saldırısının ardından, ölenlerin anısına platform kurulmuş, Türk halkının birlik ve beraberliğini temsilen cadde, Türk bayrakları ile donatılmıştı. 

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Beyoğlu Belediyesi ekipleri 17.00'dan itibaren Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar karşılıklı dizilen bin 200 bayrağı toplayarak kamyonlara yükledi. Ekipler, kısa bir süre sonra da ölenlerin anısına kurulan platformu kaldırdı. Belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında vatandaşlar ve turistler platforma bırakılan bayrak ve karanfilleri hatıra amacıyla saklamak için topladı. (DHA)

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İstiklal Caddesi bayrak

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