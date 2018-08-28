Terör şehidi Altıkat, Kanada'da anıldı

İki ülke milli marşlarının okunması ve anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Ottawa Türk Merkezi imam hatibi Süleyman Aydın, Altıkat ve şehit diplomatlar ile 15 Temmuz darbe girişiminde ve terör eylemlerinde şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşlar için dua okudu. Kanada ordusu rahiplerinden Albay Daniel Gilroy da hayatını kaybeden asker ve diplomatlar için dua etti.

- "Faillerin bulunamaması utanç verici"

Kanadalı Senatör Anne Cools, yaptığı konuşmada, tüm terör saldırılarını kınadığını belirterek, Albay Altıkat'ın huzurunda, tüm terör eylemlerini kınadığını ve bu eylemlerde hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle andığını söyledi.

Cools, "Kanada toplumu sadece yabancı diplomatlara yönelik bu ilk terör saldırısında değil, sonrasındaki terör eylemlerinde de şok oldu. Diğer eylemlerin failleri yakalanmış olsa da Altıkat suikastının halen çözülememiş olması, Kanada makamları için utanç vericidir." dedi.

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- "Acımız ilk günki kadar taze"

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da şehit Albay Altıkat'ın acısının ilk günki kadar taze olduğunu kaydederek, Altıkat'ın ve görevleri başında hayatını kaybeden tüm şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Büyükelçi Ünal, şunları söyledi:

"Teröre verilebilecek en iyi yanıt, saldırıların bizi zayıflatmaktan ziyade güçlendirdiğini göstermektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları unutulmamalıdır. 250 vatandaşımızın öldürüldüğü, 2 bin 200'ünün yaralandığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihinde ilk kez bombalandığı FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olan aziz vatandaşlarımızı da saygıyla anıyoruz. Terörün acısını derinden hisseden bir milletin fertleri olarak, terörle omuz omuza mücadele edip başarıya ulaşacağız. Albay Altıkat başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."