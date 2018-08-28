Terör şehidi Altıkat, Kanada'da anıldı

TORONTO (AA) - Kanada'nın başkenti Ottawa'da, 27 Ağustos 1982'de Ermeni terör örgütü ASALA üyelerince şehit edilen Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hava Pilot Kurmay Albay Atilla Altıkat için anma töreni düzenlendi.
Saldırının gerçekleştiği kavşaktaki Şehit Diplomatlar Anıtında düzenlenen törene, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Kanadalı Senatör Anne Cools, Kanada Dışişleri Bakanlığı bürokratları, Kanada Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, yabancı misyon şefliklerinin askeri temsilcileri, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği görevlileri ile Toronto, Ottawa ve Montreal'den 200'e yakın Türk vatandaşı katıldı.
- İmam ve rahip dua etti
İki ülke milli marşlarının okunması ve anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Ottawa Türk Merkezi imam hatibi Süleyman Aydın, Altıkat ve şehit diplomatlar ile 15 Temmuz darbe girişiminde ve terör eylemlerinde şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşlar için dua okudu. Kanada ordusu rahiplerinden Albay Daniel Gilroy da hayatını kaybeden asker ve diplomatlar için dua etti.
- "Faillerin bulunamaması utanç verici"
Kanadalı Senatör Anne Cools, yaptığı konuşmada, tüm terör saldırılarını kınadığını belirterek, Albay Altıkat'ın huzurunda, tüm terör eylemlerini kınadığını ve bu eylemlerde hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle andığını söyledi.
Cools, "Kanada toplumu sadece yabancı diplomatlara yönelik bu ilk terör saldırısında değil, sonrasındaki terör eylemlerinde de şok oldu. Diğer eylemlerin failleri yakalanmış olsa da Altıkat suikastının halen çözülememiş olması, Kanada makamları için utanç vericidir." dedi.
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- "Acımız ilk günki kadar taze"
Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da şehit Albay Altıkat'ın acısının ilk günki kadar taze olduğunu kaydederek, Altıkat'ın ve görevleri başında hayatını kaybeden tüm şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Büyükelçi Ünal, şunları söyledi:
"Teröre verilebilecek en iyi yanıt, saldırıların bizi zayıflatmaktan ziyade güçlendirdiğini göstermektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları unutulmamalıdır. 250 vatandaşımızın öldürüldüğü, 2 bin 200'ünün yaralandığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihinde ilk kez bombalandığı FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olan aziz vatandaşlarımızı da saygıyla anıyoruz. Terörün acısını derinden hisseden bir milletin fertleri olarak, terörle omuz omuza mücadele edip başarıya ulaşacağız. Albay Altıkat başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."
- Katilleri hala bulunamadı
Türkiye'nin Ottawa Askeri Ataşesi Kurmay Albay Atilla Altıkat, 27 Ağustos 1982 sabahı işine giderken kırmızı ışıkta durduğu sırada, ASALA mensubu teröristlerin çapraz ateşi sonucu şehit düşmüştü. Kanada'da öldürülen ilk diplomat olan Albay Altıkat'ın şehadetinin üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen katilleri hala bulunamadı. Türkiye, 2012 yılında Altıkat'ın öldürüldüğü yere, Şehit Diplomatlar Anıtı yaptırarak, ASALA terörüne kurban verilen şehit diplomatları ölümsüzleştirmişti.
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