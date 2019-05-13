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Terör şehidi Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2015 yılında terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı.Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz 9 Mayıs günü düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi Kategoride yer alan Sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya’nın, 2015 yılında Erzincan’ın Kemah ilçesinde terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural’ın da katili olduğu belirlendi.Kemah ilçesi Acemoğlu mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarınca öldürülen Makbule Vural’ın cenazesi İliç’te toprağa verilmişti.27 Ağustos 2015 tarihinde Erzincan -Kemah karayolunun 40’ıncı kilometresinde Acemoğlu Köprüsü mevkiinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu, Kemah yönünden gelen Ali Rıza Vural yönetimindeki otomobil, teröristleri görünce, gaza basarak bölgeden hızla kaçmaya çalıştı.

Terör şehidi Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2015 yılında terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı.
Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz 9 Mayıs günü düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi Kategoride yer alan Sözde Doğu Cephe Sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya’nın, 2015 yılında Erzincan’ın Kemah ilçesinde terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural’ın da katili olduğu belirlendi.
Kemah ilçesi Acemoğlu mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarınca öldürülen Makbule Vural’ın cenazesi İliç’te toprağa verilmişti.
27 Ağustos 2015 tarihinde Erzincan -Kemah karayolunun 40’ıncı kilometresinde Acemoğlu Köprüsü mevkiinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu, Kemah yönünden gelen Ali Rıza Vural yönetimindeki otomobil, teröristleri görünce, gaza basarak bölgeden hızla kaçmaya çalıştı. Teröristler, otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlara hedef olan Ali Rıza Vural’ın yengesi Makbule Vural öldü.

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