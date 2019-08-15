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Terör şehidi Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 20:04 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2015 yılında terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2015 yılında terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural’ın kanı yerde kalmadı. Kemah kırsalında önceki gün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de aranan Makbule Vural’ın katili Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan- Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 2015 yılında Erzincan’ın Kemah ilçesinde terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural’ın da katili olan, Terörden Arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde Munzur gücü sorumlusu olarak faaliyet gösteren Fikri kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.
Boyraz’ın, 27 Ağustos 2015 tarihinde Erzincan Kemah ilçesi Ulucınar köyünde Makbule Vural’ın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu kaydedildi. Kemah ilçesi Acemoğlu mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarınca öldürülen Makbule Vural’ın cenazesi İliç’te toprağa verilmişti.
27 Ağustos 2015 tarihinde Erzincan -Kemah karayolunun 40’ıncı kilometresinde Acemoğlu Köprüsü mevkiinde bir grup terörist, Kemah yönünden gelen Ali Rıza Vural yönetimindeki otomobili kurşun yağmuruna tutmuş, kurşunlara hedef olan Ali Rıza Vural’ın yengesi Makbule Vural şehit düşmüştü.

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