Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz’in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.

Ter\u00f6r soru\u015fturmas\u0131 sonucu tutuklanan HDP\u2019li Nusaybin Belediye Ba\u015fkan\u0131 Semire Nergiz\u2019in yerine Nusaybin Kaymakam\u0131 Mehmet Bal\u0131k\u00e7\u0131lar kayyum olarak atand\u0131.PARTNER Barda g\u00f6rd\u00fckleri kad\u0131n\u0131 k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p... \u0130\u011fren\u00e7 olay!(\u00d6ZEL) T\u00fcrk Cumhuriyetlerinden Mehmet\u00e7ik\u2019e Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Destan\u0131 T\u00fcrk\u00fcs\u00fcBeden e\u011fitimi ile m\u00fczik dersini birle\u015ftirip, akademik ba\u015far\u0131y\u0131 art\u0131rd\u0131lar
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