HABER

Terör soruşturmasında gözaltına alınan yönetmen serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 17:11 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Tunceli'de gözaltına alınan yönetmen Kazım Öz, getirildiği Diyarbakır'da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Terör soruşturmasında gözaltına alınan yönetmen serbest

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Tunceli'de gözaltına alınan yönetmen Kazım Öz, getirildiği Diyarbakır'da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan yönetmen Kazım Öz, dün Tunceli'den Elazığ'a gitmek isterken, Pertek Feribot İskelesi'nde gözaltına alındı. Öz, sorgulanmak üzere, Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır Adliyesi'nde ifadesi alınan Kazım Öz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!
Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: 4 ölü (Tekrar)Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: 4 ölü (Tekrar)
Çelik kasa hırsızlarını 'sarı levye' yakalattıÇelik kasa hırsızlarını 'sarı levye' yakalattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Danıştay'dan Hasankeyf kararı! İhale iptal edildi

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Avcılar Belediye Başkanı kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Sulama kanalına düşen 2 çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.