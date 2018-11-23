Terör suçlaması: Türkiye'de tutuklu Almanlar

Türkiye'de en az dört Alman vatandaşı daha siyasi gerekçelerle cezaevinde bulunuyor."Son yedi ay bizim için oldukça zor geçti. Adil'in hâkim karşısına çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." Bu sözler, Adil Demirci'nin erkek kardeşi Tamer Demirci'ye ait. Adil Demirci davasının ilk duruşması Salı günü görüldü ancak mahkeme hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Demirci'nin tutukluluğunun sürmesine hükmetti. Sosyal hizmet çalışanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci, Türkiye'de terör örgütü olarak sınıflandırılan Marksist Leninist Komünist Partisi'ne (MLKP) üyelikle suçlanıyor. Demirci'nin avukatı, bu suçlamaları kanıtlayacak delil olmadığı eleştirisinde bulunuyor. Avukat, "İddianamede, Adil Demirci'nin MLKP üyelerinin cenaze törenine katıldığı suçlaması getiriliyor. Ancak söz konusu cenazelere 2 binden fazla insan katıldı. Bu cenazelere katılan herkes suçlu mu yani?" diye konuşuyor. Demirci 15 ile 22 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. 33 yaşındaki Demirci, Nisan'da gözaltına alındığında kanser hastası olan annesini ziyaret etmek için İstanbul'da bulunuyordu.

Dört vaka daha Fakat Demirci Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tek Alman vatandaşı değil. Gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu serbest bırakılmış olsa da Federal İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Demirci'nin yanı sıra dört Alman vatandaşı daha Türkiye'de tutuklu bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı ise isim ve daha fazla ayrıntı vermekten kaçınıyor. Bazı vakalar hakkında Türk ve Alman medyasında haberler yer aldı. Ancak bu isimlerin, Dışişleri Bakanlığı'nda kayıtlı isimlerle örtüşüp örtüşmediği bilinmiyor. Dennis E. Dennis E.'nin yargılandığı davada sosyal medya paylaşımları aleyhinde delil olarak sunuluyor. Dennis E.'ye yöneltilen suçlama PKK üyeliği. 55 yaşındaki Hamburglu Temmuz ayı sonunda İskenderun'da gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Türkiye'de dünyaya gelen Dennis E. Alman vatandaşı. Hozan Cane Asıl adı Saide İnaç olan Kürt şarkıcı Hozan Cane, 24 Haziran seçimleri öncesinde HDP'nin bir seçim etkinliği sırasında gözaltına alındı. Partinin seçim otobüsünü durduran polis, 47 yaşındaki Cane'yi gözaltına aldı. Ona yöneltilen suçlama da PKK üyeliği.