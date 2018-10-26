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Terör şüphelisi 6 kişi, adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü flaması açtıkları ve sosyal medya üzerinde propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör şüphelisi 6 kişi, adli kontrolle serbest

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü flaması açtıkları ve sosyal medya üzerinde propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir cenazede, terör örgütü THKP/C'nin flamasını açtıkları ve sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bursa, Ankara ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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