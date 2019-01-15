Terör şüphelisi otobüste yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranan kişi yakalandı.

Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, yolculardan Mahsur K.'nin 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan arandığı belirledi. Gözaltına alınan Mahsur K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

