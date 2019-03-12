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Terör şüphelisi, uyuşturucu ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo eroin ve 20,5 kilo bazmorfin ele geçirildi, 'terör örgütüne üye olmak'tan aranan 1 kişi yakalandı.

Terör şüphelisi, uyuşturucu ile yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından durdurulan araçta 4 kilo eroin ve 20,5 kilo bazmorfin ele geçirildi, 'terör örgütüne üye olmak'tan aranan 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Güngören Mahallesi'ndeki Kuruköy Caddesi üzerinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerindeki paketlerde 4 kilo 66 gram eroin ve 20 kilo 594 gram bazmorfin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 'terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Terör şüphelisi, uyuşturucu ile yakalandı

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