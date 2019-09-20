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Terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da terör şüphesiyle durdurulan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, terör şüphesiyle durdurulan otomobilde düzensiz göçmenler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde terör örgütü üyeleri olduğu şüphesiyle takibe aldığı 34 UY 7096 plakalı otomobili, Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Otomobildeki Irak uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin ifadelerinde, para, cep telefonu ve değerleri eşyaları alındıktan sonra Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Tekirdağ uygulama noktası

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