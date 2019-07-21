HABER

Terör uzmanı Muğlu: "Erbil’deki saldırının arkasında HDP’li vekilin ağabeyinin çıkması ilginç gibi görünse de bilinen bir mesele"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

Terör uzmanı Dr.

Terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Erbil’de diplomatın şehit edildiği saldırıda Mazlum Dağ’ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olmasının, ilk bakıldığında çok ilginç gibi gözükse de aslında derinlemesine incelendiğinde olayın aslının düşündürücü ve bilinen bir mesele olduğunu söyledi.
Erbil’de Türk diplomatın şehit edildiği saldırı ile ilgili konuşan terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, hemen her HDP mensubu ve siyasi kadroların ağızlarından hiç düşürmedikleri ‘Sırtımızı Kandil’e dayadık’ cümlesini hatırlattı. Dr. Muğlu, "Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli Osman Köse’nin şehit edildiği, iki Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu açıklanan Mazlum Dağ’ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşinin olması bu meseleye ilk bakıldığında çok ilginç gibi gözükse de aslında derinlemesine incelendiğinde olayın aslının düşündürücü ve bilinen bir mesele olduğu apaçıktır. Hemen hemen her HDP mensubu ve siyasi kadroların ağızlarından hiç düşürmedikleri bir cümle vardı hatırlarsanız, ‘Sırtımızı Kandil’e dayadık.’ Şimdi sırtını kandile dayayan PKK’nın siyasi uzantılarının meclis ya da belediyelerde olması gerçeği ile kardeşinin, akrabasının ya da en yakınının dağda olması gerçeği özünde birdir. Bu terör destekli ya da destekçisi yapılar TBMM’nden, belediye başkanlıklarına, meclis üyeliklerinden, muhtarlıklara kadar uzanan bir yapı gerçeği maalesef halen geçerliliğini sürdürmektedir” dedi.

"PKK Türkiye’ye çok ciddi maddi ve manevi maliyetler getirmiş"
40 yıla yakın bir süredir devam eden PKK terörü ve siyasi uzantılarının Türkiye’ye çok ciddi maddi ve manevi maliyetler getirdiğini dile getiren Dr. Muğlu, 35 binden fazla insan kaybı ile birlikte, milyar dolarlarla ifade edilen büyük bir maddi kayba neden olduğunu ve olmaya da devam ettiğini dile getirdi. Dr. Muğlu, "Kayıp veren ailelerin yasadıkları acılar ve yaşamları boyunca etkisini sürdürecek olan travmatik etkileri de bu maliyet hesabına eklendiğinde terörün oluşturmuş olduğu yaranın ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kadar büyük kayba mal olan ve henüz kanlı faaliyetlerini devam ettiren PKK terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ilgili yürütülen mücadele yöntemlerinin yaşanan her hadiseden sonra ayrıntılı bir şekilde ele alınarak dersler çıkarılması kaçınılmaz bir hal almıştır. PKK terör örgütü 2007 yılından itibaren KCK yapılanmasına gecişle birlikte sivil ve siyasal yapılanmaya doğru giderek yeni bir oluşum yoluna gitmiştir. KCK teşkilinden sonra PKK bu çatı yapının bir alt organizasyonu haline gelmiştir. Bebek katili PKK terörüyle mücadeleyi yıllardır silahlı güç kullanma yöntemleri ekseninde yürütmekteyiz. Son yıllarda terör örgütünün şehir ve siyasi yapılaşmaları gün yüzüne çıktıkça şimdiye kadar kullanmış olduğumuz bu yöntemle arzu edilen sonuca ulaşılmamasının zor olacağı düşünülmüş bununla bir birlikte son dönemlerde terör örgütüne karşı çok boyutlu mücadeleye geçilmiştir. Bu yöntem sadece dağdaki satılmış eşkıyalar ile değil bunun zeminini hazırlayan terörizm faaliyetleri ve kişilerle de mücadeleyi gerekli kılmıştır. PKK ve siyasi uzantılarına karşı mücadelenin topyekun tüm alanlarda yürütülerek bu şekilde örgütün bitirilme noktasına getirilmesi elzemdir. Günümüz siyasi kadroları bakıldığında çokça terör örgütü mensubu aile fertlerinin kritik noktalarda görev yaptığı ortadadır. Güvenlik güçleri teröristle mücadele ederken, es zamanlı olarak terörü besleyen kaynak ve siyasi kadroları ile mücadeleyi devletin yetkili tüm mercileri birlikte hareket ederek yapmalıdır. Başka bir deyişle dağ, köy, şehir ve tüm mezralardaki terörü besleyen güç unsurları ortadan kaldırılmalıdır” diye konuştu.

Hangara girdi, motoru çalıştırdı ve... Dünya uçak hırsızı çocuğu konuşuyor!Hangara girdi, motoru çalıştırdı ve... Dünya uçak hırsızı çocuğu konuşuyor!
Candan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturduCandan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturdu
Bu dondurmanın bir topu 100 liraBu dondurmanın bir topu 100 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.