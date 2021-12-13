Terör uzmanından uyarı: Korona protestoları radikalleşiyor

Almanya'da uzmanlar, aşı zorunluluğuyla bu eylemlerin daha da radikalleşmesinden endişeli.Terör ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Peter Neumann, Almanya'da korona pandemisiyle mücadele için alınan tedbirlere ve aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto gösterilerinin radikalleşme potansiyeli taşıdığını ve bunu endişe verici boyutta olduğunu söyledi. Almanya'da salgın verilerini izleyen Robert Koch Enstitüsü'ne, hastanelere veya aşı merkezlerine yönelik saldırıların karmaşık hal aldığını ifade eden Neumann, "önümüzdeki aylarda terörist bir kampanyadan söz edilebileceği" uyarısında bulundu.

Londra'daki King's College Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neumann, özellikle aşı zorunluluğu ve çocuklara yönelik aşılamanın radikalleşmeyi tırmandıracağı endişesini taşıyor. Her ikisinin de insanları duygusal olarak harekete geçirebilecek konular olduğunu ifade eden Neumann, bunların aşırılıklara bahane gösterilebileceğini dile getirdi. Uluslararası terör uzmanı, bu tür radikal grupların küçüleceğini, ancak kalan o küçük grupların daha da radikalleşip şiddete yönelebileceğini vurguladı.

İçişleri, istihbarat ve emniyet de endişeli

Almanya'da sert tedbirlerin uygulandığı ve aşılanma oranının en düşük olduğu Saksonya Eyaleti'nde, Aralık ayı başında 30 kadar gösterici eyaletin Sağlık Bakanı Petra Köpping'in özel konutu önünde meşalelerle gösteri düzenlemişti. Aşırı sağcı olduğu tahmin edilen göstericilerin, bir bakanının evinin önünde gösteri düzenlemesi tartışmalara neden olmuştu.

Almanya'da Federal İçişleri Bakanı ile eyaletlerin içişleri bakanlarından oluşan Almanya İçişleri Bakanları Konferansı'nın dönem başkanlığını yürüten Thomas Strobel da ay başında yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğunun planlanmasıyla ülkedeki "Querdenker" denilen korona karşıtı aşırı sağcı grubun daha da radikalleşmesinden endişe edildiğini ifade etmişti. Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Strobel, ayrıca Alman istihbarat birimlerinin de aşı zorunluluğu ile toplumun bir kesiminin daha da radikalleşeceği analizini yaptığını belirtmişti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) oluşan Hristiyan Birlik ittifakının Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei da hükümetten söz konusu gruplarla daha kararlı mücadele etmesini talep etti. Frei, devletin bu gruplar karşısında zayıf görünmesine neden olunmaması gerektiğini savunarak toplantı ve gösteri yasasını ihlallerinin tutarlı şekilde soruşturulmasını talep ettiklerini vurguladı.

Barışçıl gösterilere de aşırıların karışabileceği uyarısı

Üç partili yeni hükümetin ortaklarından Yeşiller'in Federal Meclis Grup Başkan Vekili Konstantin von Notz de gelişmeleri "endişe vermenin de ötesinde" şeklinde nitelendirdi ve söz konusu sağcı grupların uzun süre "zararsızmış" muamelesi gördüğünü savundu. Yine hükümet koalisyonu ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Konstantin Kuhle de söz konusu grupların düzenlenen barışçıl gösterileri ele geçirmeye teşebbüs edebilecekleri uyarısında bulundu.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başkanı Manuela Schwesig de korona karşıtı düzenlenen gösterilere katılan aşırı sağcıları kastederek çoğunun koronayla alakası olmadığını, aşı zorunluluğu gibi insanları duygusal açıdan harekete geçiren konuların toplumu bölmek amaçlı malzeme edildiğini savundu.

Pandemi protestolarında çok sayıda polis yaralandı

Almanya'da hafta sonu pek çok kentte korona tedbirleri ile aşı karşıtı gösteriler düzenlendi. Çoğu sakin geçse de Thüringen Eyaleti'nin Greiz kentindeki gösteride 14 polisin yaralandığı bildirildi. Leipzig kenti yakınlarındaki Bennewitz'de de göstericilerin polise ve gazetecilere saldırdığı açıklandı.

Almanya'nın nüfus açısından en büyük eyaleti olan ve Türkiye kökenlilerin de yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul de göstericiler arasındaki radikal grupların "artık sadece konuşmadığını, işi eyleme döktüklerini" belirterek durumun "çok tehlikeli hal aldığını" kaydetti.

Almanya'da geçen hafta yaşlı yurtları, hastaneler, muayenehaneler, engelli ve bakıma muhtaç insanların kaldığı yerler başta gelmek üzere buralarda çalışanlar için aşı zorunluluğu uygulaması öngören kanun kabul edilmişti. Ülkede bugün de 5-11 yaş arası çocuklar için aşı kampanyası başlatıldı.

AFP, dpa/ ETO,HS

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