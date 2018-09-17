"Terör ve darbe insan hakları ihlalidir"

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, terör örgütlerinin insan hakları söylemini, kavramını ve fikrini kötüye kullanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Terörün kendisi bir insan hakları ihlalidir. Aynı şekilde demokratik yollarla seçilmiş iradenin ipotek altına alınması amacı ile darbe veya darbe girişimleri de insan hakları ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

TİHEK Başkanı Arslan, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Avrupa Ağı (ENNHRI) desteği ve Kuzey İrlanda Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından "Çatışma ve Çatışma Sonrası Süreçlerde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü Projesi" kapsamında, Kuzey İrlanda'da 11-13 Eylül'de düzenlenen "Terörle Mücadele Önlemlerinde İnsan Hakları Çalıştayı"na katılımının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Etkinliğin ana hedeflerinden birisinin terörle mücadele önlemlerinin uygulanmasını izlemek ve uluslararası insan hakları standartlarına uyumunu sağlamak için ulusal insan hakları kurumlarının kapasitelerini güçlendirmek olduğuna dikkati çeken Süleyman Arslan, "Gerek çatışma ve çatışma sonrası süreçlerde gerekse de terörle mücadele önlemleri sırasında ulusal insan hakları kurumlarının izleme, bilgi ve belgeleri toplama, araştırma, soruşturma, mağdur olduğu iddiası ile kuruma başvuranların başvurularını inceleme, gerektiğinde tarafları uzlaştırma, erken uyarı sistemi, raporlama gibi farklı işlevleri bulunmaktadır." dedi.