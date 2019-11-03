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Terör yandaşları vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir grup terör yandaşı, sokak ortasında havai fişek patlatarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.Olay, dün akşam Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Diyarbakır’da bir grup terör yandaşı, sokak ortasında havai fişek patlatarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Olay, dün akşam Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup terör yandaşı, akşam saatlerinde ellerinde havai fişeklerle caddeye çıktı. Sağa sola havai fişekler savuran terör yandaşları, daha sonra yoldan geçen araçlara saldırdı. Terör yandaşlarının attığı havai fişekler bu sırada olayı cep telefonu ile kaydeden bir kadının evine isabet etti. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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