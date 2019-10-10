HABER

"Terör yapılanmasının yeniden oluşmasına göz yumamayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 08:46 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye çok uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Orada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına ve Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız mümkün değil" - "Maksadımız, Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde oluşturulan terör koridorunu ortadan kaldırmak, yok etmek ve orayı güvenli bir bölge haline getirmektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye çok uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Orada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına ve Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız mümkün değil." dedi.

Sabah namazını Hacı Bayram Camisi'nde kılan ve Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yapılan duaya katılan TBMM Başkanı Şentop, çıkışta açıklamalarda bulundu.

Dün saat 16.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması talimatını verdiğini, hareket öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşerek, harekat başladıktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi aktardığını hatırlatan Şentop, "Saat 22.00 civarında da kara harekatı başladı. Operasyon planlandığı şekilde devam ediyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki sivillere karşı çok müşfikane bir tavırla hareket ettiğini vurgulayan Şentop, "Buradaki maksadımız Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde oluşturulan terör koridorunu ortadan kaldırmak, yok etmek ve orayı güvenli bir bölge haline getirmektir. Türkiye çok uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Orada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına ve Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız mümkün değil. Bu konuda hiçbir ülkenin Türkiye'ye söyleyecek hiçbir şeyi yok." diye konuştu.

Türkiye'nin aylardır bölgedeki terör koridorunu ortadan kaldırma noktasında müttefikleri ve komşu ülkelerle temas içinde olduğunu ifade eden Şentop, "Bütün yollar denendi. Bundan netice alınamayınca Barış Pınarı Harekatı yapmak hasıl oldu. Tercihimiz bu meselenin müzakere ile halledilmesiydi." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin hatırlatması üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı." açıklamalarını doğru bulduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin bu harekatta NATO üyelerini ve müttefiklerini yanında görmek istediğini aktardı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı müttefiki olan NATO ülkeleriyle birlikte yapmayı arzu ettiğini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Çünkü bu ittifak üye ülkelerin güvenliği için kurulmuştur. Türkiye NATO'nun en sadık müttefikidir. Hem mali hem de askeri yükümlülükleri başından beri titizlikle yerine getiriyor. Türkiye NATO'nun doğudaki en güçlü üyesidir. Türkiye'nin güvenliği aslında NATO'nun güvenliği olarak telaki edilmelidir. ABD'ye karşı terör saldırısı olduğu zaman Türkiye başta olmak üzere bütün NATO ülkeleri yanında yer aldı. Türkiye terör saldırısına maruz kaldığı zaman müttefiki olan NATO ülkelerinin yanında yer alması gerekir. Bazı müttefiklerin tavırlarının yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum."

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
Bakan Varank’tan Barış Pınarı Harekatı açıklamasıBakan Varank’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: “Mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız”Sağlık Bakanı Koca: “Mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız”
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Mustafa Şentop TBMM TBMM Başkanı

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Son dakika! Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.