"Terör yapılanmasının yeniden oluşmasına göz yumamayız"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye çok uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Orada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına ve Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız mümkün değil." dedi.

Sabah namazını Hacı Bayram Camisi'nde kılan ve Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yapılan duaya katılan TBMM Başkanı Şentop, çıkışta açıklamalarda bulundu.

Dün saat 16.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması talimatını verdiğini, hareket öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşerek, harekat başladıktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi aktardığını hatırlatan Şentop, "Saat 22.00 civarında da kara harekatı başladı. Operasyon planlandığı şekilde devam ediyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki sivillere karşı çok müşfikane bir tavırla hareket ettiğini vurgulayan Şentop, "Buradaki maksadımız Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde oluşturulan terör koridorunu ortadan kaldırmak, yok etmek ve orayı güvenli bir bölge haline getirmektir. Türkiye çok uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Orada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına ve Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız mümkün değil. Bu konuda hiçbir ülkenin Türkiye'ye söyleyecek hiçbir şeyi yok." diye konuştu.