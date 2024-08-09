HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör yuvaları bir bir imha edildi! 12 ilde düğmeye basıldı: Mağaralar, sığınaklar...

Terör yuvaları bir bir imha edildi! 12 ilde düğmeye basıldı: Mağaralar, sığınaklar...

09.08.2024 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölücü terör örgütüne yönelik 12 ilde operasyonlar düzenlendi. "Gürz-5" operasyonlarında çok sayıda mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayrıntıları ve görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, BTÖ mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Ekran görüntüsü 2024-08-09 085443

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 315 tim, 3 bin 996 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Hakkari, Kars, Siirt, Van, Diyarbakır, Erzincan, Bitlis, Muş, Tokat, Hatay ve Tunceli İl Jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 102 füze,132 havan ve bombaatar mühimmatı, 191 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 bin 604 fünye, 165 el bombası, 22 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 55 makineli uçaksavar topu mühimmatı, 2 ton 156 kilogram yaşam malzemesi, 8 bin 237 mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Ekran görüntüsü 2024-08-09 085452

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirterek, bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı "inlerin tek tek tespit edilip başlarına yıkıldığını" kaydetti.

Ekran görüntüsü 2024-08-09 085701

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan jandarma personelini tebrik etti.

Ekran görüntüsü 2024-08-09 085504

Ekran görüntüsü 2024-08-09 085657

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya terör örgütü
En Çok Okunan Haberler
Doktor baba hakkında çirkin iddia ifşa oldu! "Ahlaksız bir teklif"

Doktor baba hakkında çirkin iddia ifşa oldu! "Ahlaksız bir teklif"

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Sinem Dedetaş: "İBB Başkanlığına hazırım"

Sinem Dedetaş: "İBB Başkanlığına hazırım"

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 25 yaralı

Düzce'de feci kaza! Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 25 yaralı

O yorumu görünce dayanamadı! 'İran'a git!' diyerek sert çıktı

O yorumu görünce dayanamadı! 'İran'a git!' diyerek sert çıktı

Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! "Abi bu fazla"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.