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Terör zulmünden Türkiye’ye sığının Suriyeliler kesin dönüş yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısı nedeniyle Suriye’nin Rasulayn kentinden kaçan yaklaşık 70 Suriyeli, ülkelerine kesin dönüş yapıyor.PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde yaşayan ve teröristlerin baskısı nedeniyle Türkiye’ye sığınan yaklaşık 70 Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn’a geri dönüyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısı nedeniyle Suriye’nin Rasulayn kentinden kaçan yaklaşık 70 Suriyeli, ülkelerine kesin dönüş yapıyor.
PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde yaşayan ve teröristlerin baskısı nedeniyle Türkiye’ye sığınan yaklaşık 70 Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn’a geri dönüyor. Ülkelerine kesin dönüş yaptıklarını belirten Suriyeliler, yıllar sonra yaşadıkları topraklara geri dönebilmenin sevincini yaşıyor. Yanlarında getirdikleri eşyaları araçlara yükleyen Suriyeliler, kendilerine destek veren Türkiye’ye teşekkür etti. Rasulayn’ı çok özlediklerini ifade eden Suriyeliler, Türkiye’nin yaptığı iyilikleri asla unutmayacaklarını ifade etti.
Sınır hattında askerlerin yaptığı kontrol ve kayıttan sonra Suriyeliler, ÖSO birlikleri nezaretinde Türk topraklarından çıkarak ülkelerine gidiyor.

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