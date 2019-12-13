Terörden Arananlar Listesi güncellendi

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk yapma" suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklendi.

Dahlan'ın yakalanması durumunda 10 milyon liraya kadar ödül verilebilecek.

Dahlan'ın da arasında bulunduğu 4'ü kırmızı, 3'ü turuncu ve 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha listeye eklendi.

Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla listede kırmızı kategoride 221, mavi kategoride 103, yeşil kategoride 98, turuncu kategoride 196 ve gri kategoride 684 olmak üzere bin 302 terör örgütü mensubu bulunuyor.