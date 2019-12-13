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Terörden Arananlar Listesi güncellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi - Dahlan'ın da arasında bulunduğu 4'ü kırmızı, 3'ü turuncu ve 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha listeye eklendi

İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk yapma" suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoriye eklendi.

Dahlan'ın yakalanması durumunda 10 milyon liraya kadar ödül verilebilecek.

Dahlan'ın da arasında bulunduğu 4'ü kırmızı, 3'ü turuncu ve 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha listeye eklendi.

Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla listede kırmızı kategoride 221, mavi kategoride 103, yeşil kategoride 98, turuncu kategoride 196 ve gri kategoride 684 olmak üzere bin 302 terör örgütü mensubu bulunuyor.

- Ödül yönetmeliğindeki değişiklik

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi için 2018 yılında Terörle Mücadele Kanunu'nun "Ödüllendirme" başlıklı 19'uncu maddesinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikle, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu kanun kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilebilmesine imkan sağlandı, ödülün miktarının belirlenmesi ve ödül verilmesine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığına bırakıldı.

Kanun değişikliğinin ardından geçen ay "30939 sayılı" yeni ödül yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Ödül yönetmeliğiyle üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon liraya kadar ödül verilebilmesinin önü açıldı.

Yapılan değişiklikle, "kırmızı renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 10 milyon liraya, "mavi renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 3 milyon liraya, "yeşil renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için 2 milyon liraya, "turuncu renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için bir milyon liraya, "gri renk kategorisinde" aranan örgüt mensupları için de 500 bin liraya kadar ödül verilebilecek.

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İçişleri Bakanlığı Muhammed Dahlan

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