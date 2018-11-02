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Terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

Terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.


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