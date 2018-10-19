MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerin ardından terörden arındırılan 93 belediyede geleceğin teminatı gençlere ve çocuklara yönelik yatırımlar öne çıktı. Bu belediyelerde şu ana kadar bin 911 çocuk parkı ve oyun grubu, 410 spor tesisi, 67 gençlik merkezi yapılarak hizmete sunuldu.

İmkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığından dolayı İçişleri Bakanlığınca haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirilen Belediye Başkanvekilleri (kayyumlar), yıllardır hizmete susayan il ve ilçelerin çehrelerini değiştirdi.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri ile Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Tunceli il belediyesi ve 63 ilçe, 20 belde belediyesinin görevden alınan başkanları yerine İçişleri Bakanlığınca atanan kayyumlar, göreve getirilmelerinin ardından önceki döneme ait olumsuz izleri silmeye başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre kayyumlar, bir taraftan ihtiyaç duyulan çalışmaları yaparken diğer yandan en büyük yatırımı, geleceğin teminatı gençler ve çocuklar için yaptı. Kayyumlar, ayrıca belediyelerin kamu ve piyasaya olan borçlarını da ihmal etmedi.