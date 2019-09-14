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Terörden arındırılan bölge hem huzura hem hizmete kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Muş'ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen kırsal alanlardaki köyler, başta yol ve su olmak üzere birçok hizmete kavuştu - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür: - "Operasyonların ardından bölgeye huzurun gelmesiyle devlet olarak buraya hizmetleri yoğunlaştırdık. Vatandaşımızın dönüşüne kolaylık sağlıyoruz" - Ulukaya köy muhtarı Tahsim Tetik: - "Yapılan bu çalışmaların ardından köye dönüşler daha da hızlanacak"

Muş'ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen kırsal alanlardaki köyler, alt yapı hizmetlerine kavuştu.

PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 1993'te boşalan köyler, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birçok hizmetle tanıştı.

Güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonlarla teröristlerden arındırılan köylere vatandaşların tekrar yerleşmeye başlamasıyla, İl Özel İdaresi tarafından yol ve su çalışması da yoğunlaştı.

Bu kapsamda ilçeye 85 kilometre mesafedeki Ulukaya köyüne su şebekesi ulaştıran ekipler, köy yolunu da asfaltladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bölgenin huzur ortamına kavuştuğunu söyledi.

Huzur ve güven ortamıyla beraber kamu hizmetlerinin de bölgeye geldiğini ifade eden Yentür, "Terör nedeniyle büyük şehirlere göç eden vatandaşlarımız, köylerine geri dönmeye devam ediyor. Operasyonların ardından bölgeye huzurun gelmesiyle devlet olarak buraya hizmetleri yoğunlaştırdık. Vatandaşımızın dönüşüne kolaylık sağlıyoruz. Yıllar önce köyünü terk edenler artık ana, baba toprağı olan köyüne, mezrasına dönüyor." diye konuştu.

Bu yıl 52 milyon lira yatırım yaptıklarını anlatan Yentür, "Yol ağımızda yaklaşık 200 kilometre asfalt, 400 kilometre stabilize ve 105 bin metre kar parke kaplaması yaptık." ifadelerini kullandı.

Ulukaya köy muhtarı Tahsim Tetik de 15 yıl aradan sonra köylerine dönmenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Yıllar sonra vatandaşlar tekrar köye dönerek, yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başladı. Yolumuz da asfaltlandı. Onun için çok mutluyuz. Yapılan bu çalışmaların ardından köye dönüşler daha da hızlanacak." şeklinde konuştu.

Bölge halkının terörden çok çektiğini kaydeden Tetik, "1990 yılında ağabeylerimle Muş'tan gelirken teröristler yolumuzu kesti. İki ağabeyimi şehit ettiler. Bunu unutmak mümkün değil. Buna rağmen şu anda huzur var. İnşallah böyle devam edecek." dedi.

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