HABER

Terörden arındırılan bölgelerdeki Suriyeli çocuklara gezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ve Cinderes bölgesinden Hatay'a getirilen 100 Suriyeli çocuk, düzenlenen gezide gönüllerince eğlendi

Suriye’de, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ve Cinderes bölgesinden Hatay'a getirilen 100 Suriyeli çocuk için gezi düzenlendi.

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Cinderes bölgesinden savaş mağduru 100 Suriyeli çocuk Hatay'a getirildi.

Gezi kapsamında Suriyeli çocuklar, merkez Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezini gezdi.

Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret eden çocuklardan 14 yaşındaki Benefş Veziro, burada Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar söyledi.

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin ve Cinderes bölgesinde okuyan, aralarında yetimlerin de bulunduğu başarılı çocukları kültürel gezi amacıyla Hatay'a getirdiklerini anlattı.

Hatay'ı ve bölgeyi tanıtmak, sosyal uyumu sağlamak için böyle bir gezi yaptıklarını ifade eden Sandıkçı, "Bu ilk program oldu. Bundan sonra niyetimiz her ay bir gezi düzenleyerek Suriye bölgesinde bulunan 100 çocuğumuzu Hatay'da ağırlamak." dedi.

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz de Afrin merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir spor kompleksi inşa edildiğini kaydetti.

Kompleksin içerisinde amatör maçların oynanabileceği futbol sahası, iki halı saha ve bir spor salonu olduğunu aktaran Şensöz, bölgede bir gençlik merkezini de yapmayı planladıklarını, iki ay içinde tesisleri hazır duruma getireceklerini bildirdi.

Etkinliğe katılan çocuklardan 13 yaşındaki Rucan Mennan de gezinin çok eğlenceli geçtiğini ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiklerini anlattı.

Türkiye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Mennan, gezide emeği geçenlere de teşekkür etti.

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti arasında nükleer enerjide eğitim ve işbirliği anlaşmasıROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti arasında nükleer enerjide eğitim ve işbirliği anlaşması
Soylu: "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar"Soylu: "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Antakya cinderes çocuklar hatay kültürel gezi Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Yargıtay'dan güvenlik kameraları için emsal olacak karar!

Yargıtay'dan güvenlik kameraları için emsal olacak karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.