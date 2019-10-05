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Terörden arındırılan Dağlıca, hem huzura hem hizmete kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde terörden arındırılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesi, bu sayede hem huzura kavuştu hem de kamu hizmetlerini almaya başladı - Kaymakam Osman Doğramacı: - "En ücra yerleşim bölgelerimize sağladığımız ulaşım imkanlarımızla geleceğin üreten, ürettiği ile değerlenen, değerleri üzerinde yükselen bir Yüksekova, geçmişteki algılarından kısa sürede sıyrılacak"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerince terörden temizlenen Dağlıca Bölgesi, yıllar sonra hem huzura kavuştu hem de kamu hizmetleriyle tanıştı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dağlıca Bölgesi'nde, terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu boşaltılan Tuğlu köyü Çayır mezrası sakinleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden arındırılan köylerine dönmeye karar verdi.

Bu taleplerini Yüksekova Kaymakamlığına ileten vatandaşların, köylerine yerleşmeye başlaması üzerine, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri bölgede yol çalışması başlattı.

Bu kapsamda mezraya 4 kilometrelik yeni yol yapan ekipler, mezra ile bağlı yaylaları ulaşım hizmetine kavuşturdu.

- "Geleceğin Yüksekova'sını inşa edeceğimize inanıyoruz"

Kaymakam Osman Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin kararlı bir şekilde ortaya koyduğu terörle mücadele sonucunda şehirlerde ve kırsal bölgelerde huzur ortamının hayatın her alanında kendini hissettirdiğini söyledi.

Günün her saatinde insanların istediği gibi hareket edebildiğini ifade eden Doğramacı, şunları kaydetti:

"En ücra yerleşim bölgelerimize sağladığımız ulaşım imkanlarımızla geleceğin üreten, ürettiği ile değerlenen, değerleri üzerinde yükselen bir Yüksekova, geçmişteki algılarından kısa sürede sıyrılacak. Bir tarafıyla Orta Asya'ya diğer tarafıyla Orta Doğu'ya açılan, tarımdan turizme, sanayiden ticarete kadar her alanda ve her yönüyle yeni bir Yüksekova'nın, vatandaşların da el birliğiyle Türkiye'nin yeni gündemi olacağına inanıyorum. Güven ve huzur ortamının inşası tüm yatırımları ve algılardaki Yüksekova'yı da değiştirecek. Geleceğe umutla bakan nesilleriniz varsa geleceğiniz o kadar aydınlık olacak. Biz gelecek nesillerimize, çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza güveniyoruz ve onlarla geleceğin Yüksekova'sını inşa edeceğimize inanıyoruz."

- "Arazilerimizi tekrar ekeceğiz"

Tuğlu köyü muhtarı Fahrettin Düzen de 1994'de yaşanan terör olayları nedeniyle birçok vatandaşın evini terk etmek zorunda kaldığını anımsattı.

Son yıllarda bölgede huzur ve güven ortamının tekrar sağlandığını belirten Düzen, "Buralara tekrar yerleşmeyi düşünüyoruz. Valilik ve Kaymakamlığın desteğiyle buralara yol yapılıyor. İnşallah su da gelecek. Yaklaşık 200 dönüm arazimiz var. Bu arazilerde daha önce pirinç, mısır ve buğday ekiyorduk. Ancak terör olaylarından dolayı boş kaldı. Eğer yollarımız tamamlanırsa gelecek yıl tekrar buraları ekeceğiz. Huzur ortamının devam etmesi halinde köye geri dönüşlerin hızlanacağını umuyoruz." dedi.

Züleyha Öymen ise terör olayları nedeniyle uzun süre köylerine dönemediklerini hatırlattı.

Huzur ortamının devam etmesini istediklerini dile getiren Öymen, "Bulunduğumuz bölge daha önce yasaktı. Ancak gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından buralar huzura kavuştu. Artık rahat bir şekilde yaylalara, köylerimize gelebiliyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dağlıca Hakkari Köye dönüş Yüksekova

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