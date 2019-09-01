Terörden arındırılan Kefrun Kalesi dağcı ve yamaç paraşütçülerini bekliyor

Diyarbakır, Muş ve Bingöl üçgeninde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kefrun Kalesi, bölgenin terörden arındırılmasının ardından dağcı ve yamaç paraşütçülerinin ziyaretini bekliyor.

1990 yıllarında terör örgütü PKK’nın yuvası haline gelen Kefrun Kalesi bölgesinde daha sonra düzenlenen başarılı operasyonlar ile teröristlerin tamamen temizlenmesi ile huzur sağlandı. Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe sahip Kefrun Kalesi’nin şimdilerde definecilerin hedefi olduğunu söyleyen bölge halkı, bölgenin turizme kazandırılmasını bekliyor.

“Burası dağcılar için bulunmaz bir yer”

Kulp ilçesi Konuklu Köyü Muhtarı Vural Zümrüt, kalenin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu ve dağcılar için bulunmaz bir yer olduğunu söyledi. Zümrüt, “Kale mezrası çok tarihi bir geçmişe sahiptir. Burada Roma, Bizans, Acem ve Osmanlı olmak üzere hepsinin tarihi buradan geçmiş. Kim ne zaman sıkışmış, dara girmiş ise bu kaleye gelmiş, bu kale sayesinde düşmanlara karşı kendini ayakta tutmuş. Burada Sarnıçhane dediğimiz kuyular var. Ne kadar derinliğe sahip bilmiyoruz. Yalnız bu kuyularda birçok insanların hayatını kurtarmaya yardımcı olmuş. Burası son 20 yıl PKK tarafından abluka altına alındı. Burada çok güzel mağaralar var. PKK konuşlandıktan sonra devlet tarafından arındırıldı, daha sonra karakol yapıldı. Yıllardır kimse uğramıyor ve şuanda burası sahipsiz. Biz buranın doğaya açılmasını, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burası dağcılar için bulunmaz bir yer. Bu kayalar 1 kilometre yüksekliğe sahip, paraşüt ile uçmak için çok güzel yerlerimiz de var. Ben birçok yer gezdim fakat böyle güzel bir yer görmedim. Cumhurbaşkanımız ve tüm yetkililere çağrımız buranın turizme kazandırılmasıdır” dedi.