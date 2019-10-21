HABER

Terörden arındırılan Resulayn'a SMO takviyesi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Resulayn'a, yaklaşık 50 araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri sevk edildi.

Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN- Ali LEYLAK- Şafak ŞAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Resulayn'a, yaklaşık 50 araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri sevk edildi. Askerlerin bir kısmı ise Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderildi.
Türkiye ile ABD arasında, 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta süre, yarın saat 20.00'de sona eriyor. ABD ile mutabakat çerçevesinde, Resulayn'da sıkıştırılıp, kuşatmaya alınan YPG/PKK'lıların, çatışmalarda ölen ve yaralanan örgüt mensuplarını alıp, Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediliyor. Yaralı teröristler, Türkiye'nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkarılıp, Kamışlı kentine götürüldü.
Öte yandan Resulayn'daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısının, harekatın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket ettiği ve Haseke'de geçici olarak barınmaya başladığı kaydedildi. Terör örgütü YPG/PKK ve bağlı kuruluşlar da harekatın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak, Haseke'ye göç ettiğini duyurdu. Yaklaşık 1000 YPG/PKK'lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Resulayn'da, şu an sivil nüfus barınmadığı ilçenin kontörlünün, TSK ve SMO denetimine geçtiği öğrenildi. Kentte denetimi sağlayan SMO güçleri, Ceylanpınar'a yakın gümrük kapısı yakınlarında, gece saatlerinde havaya ateş açarak, sevinç gösterisinde bulundu. Bu sabah ise Resulayn'a 50 araçlık takviye SMO gücü, sevk edildi. Ellerinde Türk ve SMO bayraklarıyla tekbir getiren SMO askerleri, Resulayn'a giriş yaptı. SMO askerlerinin bir kısmı ise Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderildi.
Öte yandan sessizliğin hakim olduğu Resulayn'da, teröristlerin yerleşim alanlarındaki mayın ve bombalı tuzaklamalarına karşı ev ve tünellerde arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü öğrenildi. Ceylanpınar'da ise bölge sakinleri, günlük hayatlarına devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Bir operasyonda jandarmadan: 299 göçmen yakalandıBir operasyonda jandarmadan: 299 göçmen yakalandı
Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptıCipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.