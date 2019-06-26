Terörden temizlenen bölgelere turist ilgisi

Bölgenin kültürü ve tarihini öğrenerek vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirten Dinlenmez, "İsviçre Alpleri'nde gezer gibiyiz. Alternatif turizm açısından inanılmaz zengin bir bölge. Herkesin gelip burayı daha yakından tanımasını, görmesini istiyoruz. Huzur bulmak için çok uygun bir yer. Bugüne kadar buraya niye gelmediğimizi sorguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentteki dağlar ve dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalar, bölge halkının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Gruptakilerden Ümran Topaloğlu ise amcasının 1968-1970'te Hakkari'de vali olarak görev yaptığını anlattı.

Hakkari için "oldukça riskli ve tehlikeli bölge" ifadesinin kullanıldığını dile getiren Topaloğlu, "Ancak amcamdan Hakkari ile ilgili o kadar çok anı dinlemişim ki bunun tehlikeli olmayacağını düşündüm. Bütün insanlar çok iyi niyetli. Dostluk içinde yaşamak isteyen insanlar. Korkulacak, tedirgin olacak hiçbir şey yok. Hepimiz Türk milletiyiz, bu vatanın evlatlarıyız.'' diye konuştu.

- "Bölge inanılmaz zengin bir coğrafyaya sahip"

Şükran Laleoğlu da Hakkari'nin dağına, taşına, buzuluna, suyuna, insanına, çiçeğine, hayvanına hayran kaldıklarını söyledi.

Bölgenin "inanılmaz zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu" belirten Laleoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanların gezmeye doyamayacağı bir rota aslında burası. İl sınırlarının çok yakınında 'Vanadokya'nın bulunması, travertenlerin bulunması, insanların artık eskiye oranla daha rahat çıkıp bu dağların zirvelerine yaklaşabilmesi, yaylalarını görebilmesi, bundan sonra herkesi cezbedecek diye düşünüyorum. Hakkari'nin gecikmeli de olsa turizmde hak ettiği yeri bulacağına inanıyorum. Herkes güvenle buraya gelebilir.''