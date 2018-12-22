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Terörden temizlenen Derecik'te doğa yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde ilk kez bir doğa yürüyüşü düzenlendi.

Terörden temizlenen Derecik'te doğa yürüyüşü

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde ilk kez bir doğa yürüyüşü düzenlendi. Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından düzenlenen ve vapur görünümlü Vapurtepe'ye yapılan yürüyüş, şenlik havasında son buldu.
Şemdinli'ye 65, Hakkari'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan 9 bin 288 nüfuslu Derecik Beldesi, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, TBMM'de kabul edilmesiyle ilçe statüsüne kavuştu. İlçe statüsüne kavuşan ve terörden temizlenen Derecik, ilk defa bir doğa yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Bir zamanlar sık sık çatışma haberleriyle gündeme gelen Vapurtepe'ye yapılan doğa yürüyüşüne, Derecik Kaymakamı İdris Aslan, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 34.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Komutan Yardımcısı Albay Fatih Canbulat, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, Derecik Milli Eğitim Müdürü Abdülmecit Eren ile dağcılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
ÖĞRENCİLER TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜDÜ
Derecik ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve görünümü ile vapuru andıran Vapartepe'ye yapılan yürüyüş sabah satlerinde başladı. Öğrenciler yürüyüş boyunca dev bir Türk bayrağı taşıdı. Sise rağmen yapılan yürüyüş, öğle saatlerinde son buldu. Yürüyüş, Vapurtepe'de öğrencilerin söylediği şarkılarla son buldu.

FOTOĞRAFLI

Terörden temizlenen Derecik'te doğa yürüyüşüTerörden temizlenen Derecik'te doğa yürüyüşüTerörden temizlenen Derecik'te doğa yürüyüşüTerörden temizlenen Derecik'te doğa yürüyüşü

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