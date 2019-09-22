Terörden temizlenen Herekol Dağı, bal üretim merkezi oldu

Mehmet Yücel DURAK/PERVARİ (Siirt), (DHA)- SİİRT'te 2 bin 962 rakımlı Herekol Dağı, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle, bal üretim merkezi haline geldi. Bir dönem güvenlik nedeniyle Herekol Dağı'nda gidemeyen arıcılar bölgede sağlan huzur ve güven ortamıyla organik bal üretimine başladı. Bal üreticilerinden Naci Adıgeçen, "Daha önce burada girmemiz mümkün değildi. Pervari İlçesine bağlı Herkol dağı eteklerinde arılarım vardı. Güvenlik gerekçesiyle gidemiyordum ancak bu sene rahat bir şekilde gittim" dedi.

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya yönelik düzenledikleri son yılların en kapsamlı operasyonuyla Doğu ve Güneydoğu'daki birçok dağ ve yaylalarda artık huzur ve güven ortamı hakim. Dağların ve yaylaların huzurlu hale gelmesiyle tarım ve hayvancılık alanında üretim arttı. Huzurun hakim olduğu yerler arasındaki Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı, teröristlerden temizlenmesiyle bal üreticilerin kampı oldu. 2962 rakımlı Herekol Dağı'nda yüzlerce üreticileri, organik bal üretimine başladı.