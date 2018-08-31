Terörden temizlenen Herekol'da petrol aranıyor

Vali Atik, burada yaptığı açıklamada, geçmişte teröristlerin yoğun olarak faaliyet yürüttüğü Herekol Dağı eteklerinde şu anda ekonomiye önemli katkı sağlayacak petrol arama çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Atik ve beraberindeki heyet, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Edip Müyesseroğlu ve Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir'den arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Güvenlik güçlerinin de desteğiyle bölgeye makinelerini taşıyan TPAO, 1500 metrelik sondaj çalışması için hazırlıklarını tamamladı.

Terörle mücadelede büyük başarılar elde eden güvenlik güçleri, Pervari ilçesi sınırlarında yer alan ve bir zamanlar PKK'nın, yasa dışı inşa edilen binalarda sözde mahkemeler kurarak vatandaşları sorgulayıp cezalandırdığı Herekol Dağı eteklerindeki 2047 rakımlı Cemikari Yaylası bölgesini teröristlerden arındırdı.

TPAO'nun bölgeyle ilgili 10 yıllık bir projesinin bulunduğunu ifade eden Atik, şöyle konuştu:

"Ancak güvenlik gerekçeleriyle bir türlü başlanamayan bir projeydi. Son yıllarda askerimizin, devletimizin yapmış olduğu operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde şu anda petrol arama faaliyetleri sürdürülüyor. İnşallah 2 aylık bir çalışma neticesinde petrolü burada bulacağız. Çalışmalar devam ediyor, kule dikilmeye başlandı."

Atik, terörden tamamen temizlenen bölgedeki yeraltı kaynaklarının, ekonomiye kazandırılacağını vurguladı.

- "İşçilerimiz rahat bir şekilde çalışıyor"

Eruh ilçesinde de özel bir şirket tarafından petrol arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktaran Atik, "Daha önceden basına bilgi vermiştik. Türkiye'nin gravitesi en yüksek petrolü Eruh ilçemizde çıkarılmaktadır. Bölge terörden temizlendikçe, yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor." dedi.

Geçmişte terör örgütünün bu bölgede saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatan Atik, şöyle devam etti:

"Bu topraklar terör saldırılarına maruz kaldı. Terör bitti, biz bu bölgeye geldik. İşte Herekol Dağı, çok yoğun terörist kamplarının olduğu yerdi. Şimdi biz buraya devletin valisi, tümgenerali, tuğgenerali çok rahat bir şekilde geliyoruz. İşçilerimiz rahat bir şekilde çalışıyor. İnşallah bu çalışmalar neticelenecek ve ülkemize ciddi anlamda bir döviz girdisi olacak."