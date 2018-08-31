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Terörden temizlenen Herekol'da petrol aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

TPAO, Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla temizlenen Herekol Dağı eteklerinde, petrol arama çalışması başlattı - Siirt Valisi Ali Fuat Atik: - "Son yıllarda askerimizin yapmış olduğu operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde petrol arama faaliyetleri sürdürülüyor" - "Bölge terörden temizlendikçe, yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor" - TPAO Genel Müdür Yardımcısı Edip Müyesseroğlu: - "2 aylık süreç içerisinde bin 500 metrelik bir sondaj yapacağız. İnşallah 2 ay sonra müjdeyi vereceğiz"

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından temizlenen Herekol Dağı eteklerinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol aramaya başladı.

Terörle mücadelede büyük başarılar elde eden güvenlik güçleri, Pervari ilçesi sınırlarında yer alan ve bir zamanlar PKK'nın, yasa dışı inşa edilen binalarda sözde mahkemeler kurarak vatandaşları sorgulayıp cezalandırdığı Herekol Dağı eteklerindeki 2047 rakımlı Cemikari Yaylası bölgesini teröristlerden arındırdı.

Güvenlik güçlerinin de desteğiyle bölgeye makinelerini taşıyan TPAO, 1500 metrelik sondaj çalışması için hazırlıklarını tamamladı.

Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, çalışmanın sürdüğü bölgede incelemede bulundu.

Atik ve beraberindeki heyet, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Edip Müyesseroğlu ve Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir'den arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Vali Atik, burada yaptığı açıklamada, geçmişte teröristlerin yoğun olarak faaliyet yürüttüğü Herekol Dağı eteklerinde şu anda ekonomiye önemli katkı sağlayacak petrol arama çalışmalarının yapıldığını söyledi.

TPAO'nun bölgeyle ilgili 10 yıllık bir projesinin bulunduğunu ifade eden Atik, şöyle konuştu:

"Ancak güvenlik gerekçeleriyle bir türlü başlanamayan bir projeydi. Son yıllarda askerimizin, devletimizin yapmış olduğu operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde şu anda petrol arama faaliyetleri sürdürülüyor. İnşallah 2 aylık bir çalışma neticesinde petrolü burada bulacağız. Çalışmalar devam ediyor, kule dikilmeye başlandı."

Atik, terörden tamamen temizlenen bölgedeki yeraltı kaynaklarının, ekonomiye kazandırılacağını vurguladı.

- "İşçilerimiz rahat bir şekilde çalışıyor"

Eruh ilçesinde de özel bir şirket tarafından petrol arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktaran Atik, "Daha önceden basına bilgi vermiştik. Türkiye'nin gravitesi en yüksek petrolü Eruh ilçemizde çıkarılmaktadır. Bölge terörden temizlendikçe, yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor." dedi.

Geçmişte terör örgütünün bu bölgede saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatan Atik, şöyle devam etti:

"Bu topraklar terör saldırılarına maruz kaldı. Terör bitti, biz bu bölgeye geldik. İşte Herekol Dağı, çok yoğun terörist kamplarının olduğu yerdi. Şimdi biz buraya devletin valisi, tümgenerali, tuğgenerali çok rahat bir şekilde geliyoruz. İşçilerimiz rahat bir şekilde çalışıyor. İnşallah bu çalışmalar neticelenecek ve ülkemize ciddi anlamda bir döviz girdisi olacak."

- "Şimdi kaçacak delik arıyorlar"

Terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmesinde bölge halkının desteğinin önemine dikkati çeken Atik, halkın devletin yanında yer aldığını belirtti.

Halkın üzerindeki baskı ve korkunun sona erdiğine işaret eden Atik, şunları kaydetti:

"Halkımız bundan sonra devletimizin şefkatli kollarındadır. Bizim vatandaşımızı hiç kimse tehdit edemez, vatandaşımıza hiç kimse yan gözle bakamaz. Yan gözle bakanın sonunda ne olduğunu hep birlikte gördük. Şimdi kaçacak delik arıyorlar. Operasyonlarımız devam ediyor. Kesinlikle bu topraklarda bir tane teröristin barınmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz bu toprakları terörden temizledikçe ekonomiye kazandıracağız."

- "İnşallah 2 ay sonra müjdeyi vereceğiz"

TPAO Genel Müdür Yardımcısı Edip Müyesseroğlu ise güvenlik güçlerinin de desteğiyle petrol arama çalışmalarında kullanılacak makineleri bölgeye taşıdıklarını söyledi.

"2 aylık süreç içerisinde bin 500 metrelik bir sondaj yapacağız. İnşallah 2 ay sonra müjdeyi vereceğiz." ifadesini kullanan Müyesseroğlu, bu proje üzerinde 10 yıldır çalıştıklarını dile getirdi.

Müyesseroğlu, hazırlıkları tamamladıklarını ve kısa süre içerisinde sondaj çalışmasına başlayacaklarını belirtti.

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