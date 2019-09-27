HABER

Terörden temizlenen Kato Dağı'nda festival şenliği

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 20:16 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde bir dönem terör örgütü PKK'lıların faaliyet gösterdiği Kato Dağı, teröristlerden temizlenmesiyle festival alanı haline geldi.

Terörden temizlenen Kato Dağı'nda festival şenliği

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde bir dönem terör örgütü PKK'lıların faaliyet gösterdiği Kato Dağı, teröristlerden temizlenmesiyle festival alanı haline geldi.
Uludere ilçesindeki Kato Dağı, PKK'lı teröristlerden temizlenmesiyle artık festival etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde düzenlendi. Sanatçılar Manuş Baba, Yusuf Güney ve Cengiz Ateş'in katılacakları festivalde konser etkinliklerinin yanı sıra 3 gün süreyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
'HUZURU BU FESTİVALLE TAÇLANDIRIYORUZ'
Uludere Belediye Başkanı AK Parti'li Sait Ürek, bölgede sağlanan huzur ortamının bu festivalle taçlandırma amacında olduklarını söyledi. Huzurun devamını dilediklerini ifade eden Ürek, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar amacımız ilçemizi daha huzur, refah içinde vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmaktır. Festivali düzenlememizdeki amaçlardan birisi de Türkiye’nin birçok yerinden gelen gençleri, tanıştırmak, kaynaştırmak, kültürümüzü güzelliklerimizi göstermektir. Huzur olmasaydı biz şimdi burada olmazdık. Huzurun olduğu yerde yatırım olur. 3 gün sürecek festivalde gençlerimiz kamp kurarak burada kalabileceklerdir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Terörden temizlenen Kato Dağı'nda festival şenliğiTerörden temizlenen Kato Dağı'nda festival şenliğiTerörden temizlenen Kato Dağı'nda festival şenliğiTerörden temizlenen Kato Dağı'nda festival şenliği

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Çorum'da iş yerinde tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandıÇorum'da iş yerinde tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı
Öğrenci fark etti, okul tatil edildiÖğrenci fark etti, okul tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.