HABER

Terörden temizlenen köylerde altyapı atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Muş?ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılarak, huzurun sağlandığı köyler hizmetle buluşturuluyor.

Muş?ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılarak, huzurun sağlandığı köyler hizmetle buluşturuluyor. Ulukaya köy yolunda asfalt çalışmasını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, terörün bitmesi ile devlet yatırımlarının bölgelere taşındığını ifade etti.
Muş?a 60 kilometre mesafedeki Ulukaya köyü ve çevresine terör büyük darbe vurdu. 1993 yılı öncesi mezralarıyla birlikte 120 hane ve bin kişilik nüfusa sahip olan Ulukaya?da terör olayları sonrası büyük bir göç yaşandı. Yöre halkı topraklarını bırakarak kendileri için daha güvenli yerlere gitti. Devlet yatırımları da yapılmayan bölge yıllar sonra güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlendi. Bölgede huzurun sağlanmasıyla birlikte yaklaşık 145 kişi terkettikleri Ulukaya köyüne geri döndü. Geri dönüşlerin sürdüğü Ulukaya köyüne devlet yatırımları da yapılmaya başladı.
ULUKAYA KÖYÜ ASFALTLA TANIŞTI
Muş İl Özel İdaresi, huzurun sağlandığı Ulukuya köyüne alt yapı yatırımı yapmaya başladı. Köye ulaşımı sağlayan yola ilk kez asfalt serildi. Yaklaşık 10 kilometre yolun asfalt yapıldığı köyde çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, terörün bitmesi ile devlet yatırımlarının bölgelere taşındığını ifade etti. Yentür, ?Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucunda, bölgeye huzur geldi. Huzurla birlikte vatandaşlarımız daha öncesinde boşaltmış oldukları köylerine, mezralarına geri döndüler. Devlet olarak bizler de yatırımlar hız vererek, hızlı bir şekilde devlet katkılarını buraya taşımaya başladık. Bunlardan bir tanesi; Ulukaya köyümüzün 10 kilometrelik yolunda asfalt çalışması yapılmaktadır. Asfalt çalışması ilk defa buraya geliyor. Bu çalışmalar devam edecektirö diye konuştu.
Köyün içme suyu problemini giderdiklerini belirten Yentür, tarımsal sulamayla ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyledi.
HİZMET OLURSA GERİ DÖNÜŞLER OLUR
Bölgede yaşanan terör olayları sebebiyle 1993 yılında terk ettikleri köylerine geri döndüklerini söyleyen Ulukaya Köy Muhtarı Tahsin Tetik, ?Şuanda halkımız köyümüze sevinç içerisinde geri dönüş yaptı. Dönüş yapmaya da devam ediyor. Tabi bununla beraber devletimiz de 10 kilometrelik yolumuzun asfaltını gerçekleştirdi. Eksikliklerimiz de var, yok değildir. Bunları da zaman içerisinde devletimiz giderirse, memnun kalırız, güzel olur. Önemli olan hizmettir, hizmet olursa dönüş olurö dedi.
Devlet hizmetlerinin buluşturulduğu Ulukaya Köyü?nde yaşam süren vatandaşlar da, teşekkürlerini dile getirdi.

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
220 bin kişi uzayı izledi220 bin kişi uzayı izledi
Doğa Kolejinden Ankara’ya 8. kampüsDoğa Kolejinden Ankara’ya 8. kampüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Trump'tan Sisi'ye: Benim en favori diktatörüm nerede?

Trump'tan Sisi'ye: Benim en favori diktatörüm nerede?

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon! 4 gözaltı

Başkentte uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.