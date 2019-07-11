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Terörden temizlenen köylerinde kilise inşa ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Cevizağacı köyünde, huzurlu bir ortamın sağlanmasıyla köye dönüş yapan Keldaniler, tahrip olan Mor Yuhanon Kilisesi'nin kalıntılarından yeni kilise yapıyor - Cevizağacı köyü muhtarı Metin Yaramış: - "Burada kilise yapmamızı herkes iyi karşıladı, çok sevindi. Halkımız ve devletimiz destek verdi. Kilisenin inşaatında Müslüman kardeşlerimiz çalışıyor" - Aydın Yaramış: - "Artık burada huzur var, eskisi gibi olaylar yok. Böyle devam ederse burası Avrupa'dan daha güzel bir yer olur. Avrupa'daki yakınlarımız buraya gelmeyi hayal ediyor"

FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Cevizağacı köyünde, zamanla tahrip olan Mor Yuhanon Kilisesi, yıkıntıları üzerinde yeniden yükseliyor.

1990'lı yıllarda terör nedeniyle terk edilen, Keldanilerin yaşadığı Cevizağacı köyü, 2001 yılında başlatılan "Köye Dönüş Projesi" ile yeniden yaşamla buluştu. Köylerini geçmişte terk etmek zorunda kalan ailelerden 8'i, devlet desteğiyle doğduğu topraklara döndü.

Huzura kavuşan köylerinde mutlu bir yaşam süren Keldaniler, geçmişte ibadet ettikleri ancak zamanla tahrip olan Mor Yuhanon Kilisesi'ni yeniden yapmak istedi. Onların bu isteklerini Avrupa'da yaşamını sürdüren hemşehrileri Çelebi Yaramış gerçekleştirdi.

Yaramış, kaybettiği anne ve babasının hayrına, yılda bir kez ziyaret ettiği memleketindeki kilisenin inşası için gereken maddi desteği sundu.

Resmi makamlardan alınan izin doğrultusunda inşasına başlanan kilise, yakın zamanda ibadete açılacak.

- 8 aile yaşıyor

Cevizağacı köyü muhtarı Metin Yaramış, AA muhabirine Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda köyün yaklaşık 45 hane olduğunu, terör nedeniyle terk ettikleri köylerine 2001 yılında yeniden döndüklerini söyledi.

"Köyümüze gelen huzurla biz de köyümüze döndük. Evlerimizi tekrar yaptırdık." diyen Yaramış, köyden çoğu ailenin Avrupa'ya göç ettiğini, 8 ailenin döndüğünü belirtti.

Yaramış, devletin sunduğu imkanlarla iyi ve rahat bir yaşam sürdüklerini dile getirerek, "Devletimiz bize çok iyi bakıyor. Hristiyan köyüyüz. Komşu köyler de bize çok iyi bakıyor. Yazın 100'e yakın akrabamız Avrupa'dan köye geliyor. Kışın ise sadece 8 aile kalıyoruz." dedi.

Köyde kilisenin yeniden inşa edilmesinden duydukları mutluluğu ifade eden Yaramış, "Burada kilise yapmamızı herkes iyi karşıladı, çok sevindi. Halkımız ve devletimiz destek verdi. Kilisenin inşaatında çalışanlar da Müslüman kardeşlerimizdir. Bizim burada ayrım yoktur. Biz çok iyi geçiniyoruz." diye konuştu.

- Köy sakinleri kilisenin inşasından memnun

Köy sakinlerinden Zarife Yaramış, Belçika'dan her yaz köye geldiklerini belirterek, "Köye gelince çok seviniyorum, çocuklarım da seviyor burayı. Komşularımız da çok iyiler. Köydeki kilisenin yeniden inşa edilmesinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Yaramış, kilise sayesinde artık rahatlıkla ibadetlerini yapabileceklerini söyledi.

- "Daha önce ibadetimizi evde yapıyorduk"

Köydeki gençlerden Aydın Yaramış da Avrupa'da yaşamın zor olduğunu, köyde ise mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Yurt dışında yaşadıkları dönemde köye büyük hasret duyduklarını, köyün güzelliklerini hiç unutmadıklarını aktaran Yaramış, şöyle konuştu:

"2001 yılında dönüş yaptık. Devlet yollarımızı yaptı, bize yardım ediyor. Daha önce ibadetimizi evde yapıyorduk, kilise yoktu. Köyün içinde bir okul da yapılmasını istiyoruz. Artık burada huzur var, eskisi gibi olaylar yok. Böyle devam ederse burası Avrupa'dan daha güzel bir yer olur. Avrupa'dakiler buraya gelmeyi hayal ediyorlar. Artık her tarafta askerimiz, korucumuz var, 24 saat nöbet tutuyorlar."

- "Komşuluğumuz çok güzel geçiyor"

Komşu köyde yaşayan Cemil Acar, Hristiyanlarla eskiden beri iyi komşuluk yaptıklarını söyledi.

Kilise inşa etmelerinden memnun olduklarını dile getiren Acar, "Artık rahatlıkla ibadetlerini yapacakları bir yer olacak. Komşuluğumuz çok güzel geçiyor. Onlardan razıyız, Allah da razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Beytüşşebap Cevizağacı köyü Mor Yuhanon Kilisesi şırnak

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