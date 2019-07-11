Terörden temizlenen köylerinde kilise inşa ediyorlar

FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Cevizağacı köyünde, zamanla tahrip olan Mor Yuhanon Kilisesi, yıkıntıları üzerinde yeniden yükseliyor. 1990'lı yıllarda terör nedeniyle terk edilen, Keldanilerin yaşadığı Cevizağacı köyü, 2001 yılında başlatılan "Köye Dönüş Projesi" ile yeniden yaşamla buluştu. Köylerini geçmişte terk etmek zorunda kalan ailelerden 8'i, devlet desteğiyle doğduğu topraklara döndü. Huzura kavuşan köylerinde mutlu bir yaşam süren Keldaniler, geçmişte ibadet ettikleri ancak zamanla tahrip olan Mor Yuhanon Kilisesi'ni yeniden yapmak istedi. Onların bu isteklerini Avrupa'da yaşamını sürdüren hemşehrileri Çelebi Yaramış gerçekleştirdi. Yaramış, kaybettiği anne ve babasının hayrına, yılda bir kez ziyaret ettiği memleketindeki kilisenin inşası için gereken maddi desteği sundu. Resmi makamlardan alınan izin doğrultusunda inşasına başlanan kilise, yakın zamanda ibadete açılacak. - 8 aile yaşıyor Cevizağacı köyü muhtarı Metin Yaramış, AA muhabirine Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda köyün yaklaşık 45 hane olduğunu, terör nedeniyle terk ettikleri köylerine 2001 yılında yeniden döndüklerini söyledi.

"Köyümüze gelen huzurla biz de köyümüze döndük. Evlerimizi tekrar yaptırdık." diyen Yaramış, köyden çoğu ailenin Avrupa'ya göç ettiğini, 8 ailenin döndüğünü belirtti. Yaramış, devletin sunduğu imkanlarla iyi ve rahat bir yaşam sürdüklerini dile getirerek, "Devletimiz bize çok iyi bakıyor. Hristiyan köyüyüz. Komşu köyler de bize çok iyi bakıyor. Yazın 100'e yakın akrabamız Avrupa'dan köye geliyor. Kışın ise sadece 8 aile kalıyoruz." dedi. Köyde kilisenin yeniden inşa edilmesinden duydukları mutluluğu ifade eden Yaramış, "Burada kilise yapmamızı herkes iyi karşıladı, çok sevindi. Halkımız ve devletimiz destek verdi. Kilisenin inşaatında çalışanlar da Müslüman kardeşlerimizdir. Bizim burada ayrım yoktur. Biz çok iyi geçiniyoruz." diye konuştu. - Köy sakinleri kilisenin inşasından memnun Köy sakinlerinden Zarife Yaramış, Belçika'dan her yaz köye geldiklerini belirterek, "Köye gelince çok seviniyorum, çocuklarım da seviyor burayı. Komşularımız da çok iyiler. Köydeki kilisenin yeniden inşa edilmesinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.