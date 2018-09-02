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Terörden temizlenen Tunceli turizm kenti oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: - "Tunceli'de yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeler bir yıl gibi bir sürede bitirildi" - "Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenlerin de sayısı arttı. Tunceli artık huzur ve turizm şehri olarak anılmaya başladı"

TUNCELİ (AA) - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Tunceli, Valilik ve Belediyenin yürüttüğü çalışmalarla son 8 ayda turizmde adından söz ettiriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 aydır Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Tuncay Sonel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların tam desteğiyle 62 projeyi hayata geçirdiği belirtildi.

Söz konusu projeler, İçişleri Bakanlığının sağladığı desteklerle alınan üst düzey güvenlik önlemleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrasında Tunceli'nin adeta cazibe merkezi haline geldiğine işaret edilen açıklamada, vatandaş odaklı projelerin yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, Vali Sonel'in öncelikli olarak istihdam sorununu ele aldığı ve yaptığı girişimler sonucunda üç tekstil fabrikasının kurulduğu, bir tekstil fabrikasının da temelinin atıldığı ve ihracat seviyesine gelindiği kaydedilerek tüm bu çalışmalarla Tunceli'nin istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken 4'üncü sıraya yükseldiği ifade edildi.

Son bir yılda büyük değişim yaşayarak kavuştuğu huzur ortamıyla turizmde atağa geçen Tunceli'nin, rotalarını doğuya çeviren turistlerin gözdesi olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda son 8 ay içerisinde Tunceli'ye gelen turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı. Örneğin, ilimizdeki bir seyahat acentesinden alınan verilere göre 2017 yılında Tunceli'ye gelmek için uçak bileti alan vatandaş sayısı 29 bin iken, bu yıl 66 bin 500 olduğu görülüyor. Bu yoğunlukla birlikte bir yıl önce otellerdeki doluluk oranı yüzde 15 iken, bu yıl yüzde 95'lere ulaştı. 2017 yılında şehre giren araç sayısı 797 bin iken, bu yılın ilk 8 ayında bu sayı 1 milyon 300 bini geçti."

Açıklamada, su sporları alanında önemli potansiyele sahip Tunceli'de 2017 yılında 20-25 botla yaklaşık 200 kişinin rafting yaptığı, bu rakamın bu yıl sadece haziran-ağustos aylarında bin 600'ü geçtiğine işaret edilerek tüm bu gelişmelerden esnafın özellikle memnun olduğu kaydedildi.

Munzur Üniversitesine tercih oranının da katlandığı bildirilen açıklamada, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünün 30 öğrenci için açtığı kontenjanına 187 kişinin başvurduğu, bu sayının geçen yıl 47 olduğu belirtildi.

- "Vatandaşlarımız artık ilçelerine, köylerine daha güvenli gidebiliyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli'de yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projelerin bir yıl gibi bir sürede bitirildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Projelerin yanı sıra terörle mücadelede de önemli gelişmeler yaşandı. Terörle mücadeledeki başarılar sonucu vatandaşlarımız artık ilçelerine, köylerine daha güvenli gidebiliyor. Terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildikçe vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem kent hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor. Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenlerin de sayısı arttı. Tunceli artık huzur ve turizm şehri olarak anılmaya başladı. Yaptığımız işlerde bize büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza da yöre halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."

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