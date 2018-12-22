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Terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 19:20 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Derecik ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütünden temizlenen yaylaya doğa yürüyüşü yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'dan temizlenen bin 300 rakımlı Vapur Tepe'ye doğa yürüyüşü düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Derecik 34. Hudut Tugay Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 7 kilometre yürüdü.

Katılımcılar, yürüyüş boyunca "’Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak bin 300 rakımlı Vapur Tepe'ye ulaştı.

Yürüyüşe katılanlardan Rıdvan Akbaş, bulundukları yerin doğanın çok güzel olduğunu söyledi.

Bu güzelliklerin terör örgütü PKK'nın gölgesinde kaldığını dile getiren Akbaş, şunları belirtti:

"Daha önceleri terör örgütü nedeniyle buralara gelemiyorduk. Devletimizin dik duruşu ve kararlılığı sayesinde bütün yaylalar terörden temizlendi. Eskiden buralara çıkmak için sürekli izin almamız gerekiyordu ama şimdi rahatça ve istediğimiz zaman gelebiliyoruz. Tırmanırken çok yorulduk ancak bu manzaraya değer. Allah devletimize zeval vermesin. Çocuklar da bugün 3 saatte tepeye çıktı. Komutanlarımız, öğretmenlerimizle yürüyüşe çıktık. Çok mutluyuz. Aramızda daha önce buraya gelmemiş olanlar da vardı."

Yürüyüşe 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Derecik Kaymakamı İdris Arslan, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Derecik Hakkari terörden temizlenen Vapur tepe yürüyüş

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