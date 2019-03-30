Teröre 6 şehit veren Ekmekçiler köyünün acısı dinmiyor

SİİRT (AA) - Siirt'te PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyünün acısı dinmiyor.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart 2018'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan güvenlik korucularının yakınları, 39 yetimin geride bırakıldığı hain saldırıyı unutamıyor.

Şehit güvenlik korucusu Mehmet Eren'in merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yaşayan eşi ve çocukları, babaları ve şehit düşen silah arkadaşları için mevlit okuttu.

Şehidin babası Abdulhalik Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek "İnşallah Allah hakkımızı onlardan alacak. Hiçbir hakları yoktu ama bu hain saldırıyı yaptılar." dedi.

- "Teröre karşıyız, her zaman da karşı duracağız"

Şehidin eşi Ayten Eren de üzerinden bir yıl geçen saldırıda şehit olanları rahmetle andıklarını, bu nedenle mevlit okuttuklarını anlattı.

Devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Eren, "Devletimiz her zaman bizimle beraberdir. Teröre karşıyız, her zaman da karşı duracağız. Saldırıdan sonra, '9 çocuğum var, hepsini bu yola feda ederim.' demiştim. Şimdi de bu düşüncem devam ediyor." diye konuştu.