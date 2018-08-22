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Teröre 6 şehit veren Ekmekçiler'e bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kurban Bayramı dolayısıyla, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyünü ziyaret etti - Atik: "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Şehitlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Devlet olarak her zaman yanlarındayız"

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kurban Bayramı dolayısıyla, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte, şehit olan güvenlik korucularının yakınlarıyla bir araya geldi.

Köy mezarlığındaki şehitlerin mezarını ziyaret ederek dua eden Atik ve beraberindeki heyet, şehit çocuklarıyla yakından ilgilendi, köylülerle bayramlaştı.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirten Atik, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Şehitlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Milletvekili Ören de terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirtti.

Ekmekçiler köyünün teröre hiçbir zaman taviz vermediğini vurgulayan Ören, şöyle devam etti:

"Ekmekçiler köyümüz başta olmak üzere Siirtimiz, terörün karşısında, devletinin yanındadır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için çok bedeller ödendi ama hiçbir zaman teröre taviz verilmedi. Allah bu aziz milletimizden razı olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, kardeşlerimize de başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünü de ziyaret eden heyet, burada Mehmetçik'le bayramlaştıktan sonra, hayatını kaybeden köy muhtarı ve güvenlik korucusu Abdülaziz Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce 30 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

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