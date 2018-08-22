Teröre 6 şehit veren Ekmekçiler'e bayram ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Kurban Bayramı dolayısıyla, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte, şehit olan güvenlik korucularının yakınlarıyla bir araya geldi.

Köy mezarlığındaki şehitlerin mezarını ziyaret ederek dua eden Atik ve beraberindeki heyet, şehit çocuklarıyla yakından ilgilendi, köylülerle bayramlaştı.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirten Atik, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Şehitlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Milletvekili Ören de terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirtti.

Ekmekçiler köyünün teröre hiçbir zaman taviz vermediğini vurgulayan Ören, şöyle devam etti: