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  4. Teröre ağır darbe! İşte Pençe-Kilit Operasyonu'nun bilançosu

Teröre ağır darbe! İşte Pençe-Kilit Operasyonu'nun bilançosu

13.11.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu ile teröre ağır bir darbe indirildi. Operasyonda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara/sığınak imha edildi.

Teröre ağır darbe! İşte Pençe-Kilit Operasyonu'nun bilançosu

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara/sığınak imha edildi.

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Pençe Kilit Operasyonu tsk

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