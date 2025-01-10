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  4. Teröre bir darbe daha: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre bir darbe daha: 20 terörist etkisiz hale getirildi

10.01.2025 11:07
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröre bir darbe daha: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde terörle mücadele sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamdaki son gelişmeyi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
terörist
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