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  4. Teröre bir darbe daha! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Teröre bir darbe daha! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

04.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröre bir darbe daha! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

MSB'den yapılan açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin kararlılık, inanç ve yüksek motivasyonla devam ettiği belirtilerek, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

(AA)

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Milli Savunma Bakanlığı
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