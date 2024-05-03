Teröre büyük darbe! MSB duyurdu: 32 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamasında tek bir teröristin kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edileceğinin altını çizen MSB'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Cesur, Azimli ve Muktedir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"

Cesur, Azimli ve Muktedir!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları… pic.twitter.com/mSDWD9Skjk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2024







