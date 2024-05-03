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  4. Teröre büyük darbe! MSB duyurdu: 32 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre büyük darbe! MSB duyurdu: 32 terörist etkisiz hale getirildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.05.2024 12:24
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröre büyük darbe! MSB duyurdu: 32 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamasında tek bir teröristin kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edileceğinin altını çizen MSB'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Cesur, Azimli ve Muktedir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"


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Anahtar Kelimeler:
terörist Pençe Kilit Operasyonu msb
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