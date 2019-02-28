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"Teröre, dağa katılım büyük ölçüde bitti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: - "Sadece 2018 yılında bin 746 terörist etkisiz hale getirildi. Teröre, dağa katılım büyük ölçüde bitti. Son 30 yılın en alt rakamına ulaştı" - "30 yıldır Türkiye'nin enerjisini alan, Türkiye'yi huzursuz ve mutsuz eden terörle ilgili mücadele bitme noktasına doğru evrildi"

KAYSERİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Sadece 2018 yılında bin 746 terörist etkisiz hale getirildi. Teröre, dağa katılım büyük ölçüde bitti. Son 30 yılın en alt rakamına ulaştı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Kayseri'ye gelen Erdil, Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Erdil, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İZDES projesi hakkında bilgi vererek bakanlık çalışmalarını yerinde görmek için kente geldiğini belirtti.

Proje kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşlara yönelik ürettiği hizmetlerin değerlendirmesini yaptıklarını ifade eden Erdil, şöyle konuştu:

"Öncelikle İçişleri Bakanlığımızın taşradaki hizmet kapasitesini ölçümlendirme ve değerlendirme, hedeflerimizden biridir. Sonra merkezle taşra arasında iletişimi geliştirmek ve karşılıklı paylaşımı oluşturarak buradan bir sinerji üretmek yine hedeflerimizdendir. Valilerimizin, kaymakamlarımızın ve birim yöneticilerimizin taşrada İçişleri Bakanlığı hizmetlerine ilişkin iyi örnek uygulamaları var. Bu iyi örnek uygulamaları alıp yaygınlaştırmak, kurumsallaştırmak yine diğer bir hedefimizdir. Başka bir hedefimiz de taşradan ilgili değerlendirmeleri, önerileri, eleştirileri illerimizden ve ilçelerimizden alıp hizmetlerimizi iyileştirme istikametinde kullanmak."

İçişleri Bakanlığı hizmetleri içerisinde güvenlik yönetiminin öne çıktığını vurgulayan Erdil, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir eşiğe geldiğini söyledi.

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğinin altını çizen Erdil, şöyle devam etti:

"30 yıldır Türkiye'nin enerjisini alan, Türkiye'yi huzursuz ve mutsuz eden terörle ilgili mücadele bitme noktasına doğru evrildi. Kritik bir eşikteyiz ve Türkiye'yi artık rahatsız edecek boyuttan çıktı. İlgili kolluk kuvvetlerimiz terörle ilgili mücadelede çok yüksek bir performans ortaya koydu ve buraya gelindi. Sadece geçen yıl içerisindeki yüksek operasyon kapasitesi, yüksek bir teknolojiyi kullanma, ekipman kapasitesi, sahadaki operasyonlarla dağdaki teröristler büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Sadece 2018 yılında bin 746 terörist etkisiz hale getirildi. Teröre, dağa katılım büyük ölçüde bitti. Son 30 yılın en alt rakamına ulaştı. Dağda pişmanlık çerçevesinde 370'e yakın terörist teslim oldu. Terör, büyük ölçüde gevşedi ve çok şükür dağılma noktasına girdi."

Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Erdil, "Türkiye'de geçen yıl 20 ton civarında eroin, 130 ton civarında esrar ve miktarını istatistik olarak ölçümleyemediğimiz yüksek oranda da sentetik uyuşturucu toplandı. Yaklaşık 3,5 milyar lira değerinde malzeme toplandı piyasadan. Uyuşturucu da aslında büyük ölçüde risk ve tehdit olma konusunda yönetilir boyuta geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil İZDES Kayseri Terörle Mücadele

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