HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teröre darbe üstüne darbe! 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Teröre darbe üstüne darbe! 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

12.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröre darbe üstüne darbe! 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kaydedildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD'dan kritik uyarı! Önümüzdeki 2 saate dikkatAFAD'dan kritik uyarı! Önümüzdeki 2 saate dikkat
Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'
Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!

Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

14 seçim anketinin ortalamasında çarpıcı sonuçlar

14 seçim anketinin ortalamasında çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.