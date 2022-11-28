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Teröre destek anını ölümsüzleştirdiler! ABD'den skandal hamle: Tüm dünyaya duyurdular

28.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin kararlılıkla mücadele ettiği terör örgütlerine yardımlarını sürdürüyor. Bunun son örneğini ise sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla açık açık sergilediler. Öte yandan ABD'den gelen bu adımın Türkiye'nin Pençe-Kılıç harekatına paralel olarak gerçekleşmesi açısından dikkat çekti.

Teröre destek anını ölümsüzleştirdiler! ABD'den skandal hamle: Tüm dünyaya duyurdular

ABD, Türkiye ile gerginliği tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye, İstiklal Caddesindeki hain saldırını hesabını sormak üzere harekete geçti ve Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını bir bir bombaladı. Terörle mücadele sürerken ABD'den skandal bir hamle geldi.

TERÖRE DESTEK ANINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, PKK/YPG/PYD bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) kan ve plazma bağışında bulundu. Bağışta bulunulduğu anlardan bir kare ise sosyal medya hesabında paylaşıldı.

KAN VE PLAZMA BAĞIŞI

O paylaşımda ABD tarafından "SDG ortaklarına" 20 ünite kan ve plazma verildiği bilgisi yer aldı. Açıklamada ayrıca ABD'nin desteğinin devam edeceğinin yanı sıra işbirliği mesajı da verildi.

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abd sdf terör örgütü

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