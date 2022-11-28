Teröre destek anını ölümsüzleştirdiler! ABD'den skandal hamle: Tüm dünyaya duyurdular

ABD, Türkiye ile gerginliği tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye, İstiklal Caddesindeki hain saldırını hesabını sormak üzere harekete geçti ve Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını bir bir bombaladı. Terörle mücadele sürerken ABD'den skandal bir hamle geldi.

TERÖRE DESTEK ANINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, PKK/YPG/PYD bağlantılı Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) kan ve plazma bağışında bulundu. Bağışta bulunulduğu anlardan bir kare ise sosyal medya hesabında paylaşıldı.

KAN VE PLAZMA BAĞIŞI

O paylaşımda ABD tarafından "SDG ortaklarına" 20 ünite kan ve plazma verildiği bilgisi yer aldı. Açıklamada ayrıca ABD'nin desteğinin devam edeceğinin yanı sıra işbirliği mesajı da verildi.